La nueva temporada de “Nuestra belleza latina” (NBL) (Univision) está a la vuelta de la esquina. Pero antes, tanto las concursantes, miembros del jurado y presentadores comienzan a prepararse para el proyecto que les ocupará gran parte de su tiempo.

En esa línea, la primera ganadora del concurso y presentadora de la 12 temporada, Alejandra Espinoza, confesó ayer que se someterá a una cirugía de su seno derecho.

“Yo les había mencionado a ustedes que me tenía que hacer una cirugía de los senos. Creo que se los dije a principios de año y no he tenido tiempo de hacérmela, de verdad. He estado súper ocupada, gracias a Dios”, dijo la modelo durante la conversación son sus fanáticos.

“Pero ahora yo creo que antes de NBL voy a tener que hacerlo porque si yo me ocupo ya con NBL ya no voy a tener ‘chance’ y me da todavía así como que mucho dolorcito”, explicó la esposa del coreógrafo Anibal Marrero.

Espinoza, quien dijo que se había conectado porque necesitaba mantenerse despierta por razones laborales, reconoció que no tiene ganas de meterse en un quirófano, pero “necesito hacerme la cirugía”.

“Lo que pasa es que se me está empezando a encapsular el seno derecho, entonces necesito hacerme la cirugía”, detalló.

El pasado mes de mayo, Univision anunció la versión número 12 de NBL que además de Espinoza, contará en su jurado con el debut de la modelo y conductora colombiana Daniella Álvarez.

Durante las pasadas ediciones han sido coronadas las dominicanas Francisca Lachapel y Clarissa Molina, así como la venezolana Migbelis Castellanos, la puertorriqueña Aleyda Ortiz, la salvadoreña Marisela Demontecristo, entre otras.