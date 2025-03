El mensaje más reciente incluyó unas imágenes tomadas un día antes de que le dieran la difícil noticia hace dos semanas en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico. “Estas fotos fueron a 24 horas de recibir la noticia. Esta era nuestra actitud. No cuestionar, aceptar la voluntad del Señor y poner la mejor cara a un panorama adverso, mente positiva para echarle ganas y confiar que Él no fallará” , destacó el director de programación de Uno Radio Group, a la vez que agradeció la atención y el servicio que recibió en el centro hospitalario.

Comenzará el tratamiento

Cuando la doctora le explicó todo lo que estaba ocurriendo en su cuerpo y le dio el diagnóstico, estuvo acompañado de su esposa. “Ella llora y, evidentemente, yo (también), pues me conmuevo por verla llorar por mí. Pero fue algo bien rápido. Nos quedamos callados, nos quedamos pensativos y, nada, continuamos. Vamos a enfrentar esto”, destacó Delgado, quien fue cuestionado lo que pasó por su mente en esos momentos. “Uno piensa en su familia, piensa en qué voy a hacer en términos médicos, qué voy a hacer con el trabajo, qué voy a hacer con las deudas. Son pensamientos naturales, pero son cosas que uno se pregunta, pero no hay respuesta al momento. Como no hay respuesta al momento, uno tampoco puede desesperarse”.