Alfredo Adame: “No me dejaban brillar”

Con 66 años y una sólida trayectoria como actor en teatro, cine, televisión, además de producir, ser presentador y locutor radial, cuando a Alfredo Adame le ofrecieron ser parte de la cuarta edición de “La casa de los famosos″ le hizo gracia el que lo invitaran a un “reality show” en el que debía convivir con otras personas.

Ya no había nada que poner en juego, según explicó en un aparte con El Nuevo Día, luego de la conferencia de prensa relacionada con la pieza de comedia “La casa de Maripily: ¡Se vale tó!’”, que subirá a escena en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, el 18, 19, 20 y 21 de julio, con doble función sábado y domingo.

“Yo ya estoy formado, yo ya estoy hecho. Entonces, a mi edad, pues qué más puedes pedir. Este ‘reality show’ lo único que hizo fue enriquecerme, enriquecer mi vida, mi talento, mi intelectualidad y mi inteligencia. Es un reto que a mí no me cuesta ningún trabajo sobrellevarlo”, indicó.

Para Adame, el resultado obtenido fue inesperado y maravilloso. Incluso, aseguró que muchos lo daban por ganador. Sin embargo, admitió que en un momento de la estadía en la casa estudio en México, sentía que los demás habitantes no lo dejaban brillar por sí mismo y se estaba aburriendo, por lo que llegó a un acuerdo con la producción de Telemundo.

“Yo decidí a los dos meses salirme porque no me daban réplica, no me dejaban brillar por luz propia, todos contra mí, todos, porque al final de cuentas, pues sí era el más famoso. Había una conspiración así donde me estaba aburriendo, ya estaba levitando dentro de la casa. Hablaron conmigo y pues me dijeron, ‘mira, yo creo que nos convienes más en las galas, armando tus controversias y tus polémicas, que adentro de la casa’”, explicó el actor mexicano, quien junto a sus compatriotas Clovis Nienow y Rodrigo Romeh, formarán parte del elenco de la obra, junto a la modelo de 47 años y los actores boricuas Norwill Fragoso y JC Martínez.

“Pedí salirme. Yo no salgo en la televisión, yo hago televisión, por lo que consideré que, para el show, y se los dije a los productores, de que había tomado la decisión porque sentí que sería más valioso para el rating afuera que adentro porque adentro ya solamente me estaba aburriendo, no estaba haciendo nada”, amplió quien tiene previsto participar de dos “realities” más con la cadena Telemundo, “Los 50″ y la versión All Stars de “La casa de los famosos”.

Se compara con Maripily

Sobre el “reality show” que rompió récord de audiencia, manifestó que él y Maripily Rivera no se peleaban en mal plan, que se decían “alacrán” y “víbora” como parte de la dinámica que tenían dentro de la casa, y repitió que Maripily era merecedora de llevarse el primer lugar, al ser “simplemente ella, con su espontaneidad y su forma de ser”. Al final, esto fue lo que la llevó a ganarse el cariño de todo el público.

“Es la única que vale la pena. Es una mujer en toda la extensión de la palabra, es auténtica, es un alma libre como yo. Ya cuando salí (del ‘reality’) y viendo todo lo que le estaban haciendo y la conspiración, que la llamaban traidora y todo… Incluso, un día estaba llorando en la alberca, yo la tomé el mentón y le dije, ‘mira reina, este no es momento de quebrarse, este es momento de fajarse los pantalones y darle con todo’. Cuando ya salí vi más, vi muchos vídeos de todo y consideré que la única que valía la pena era Maripily, por eso decidí apoyarla”, contó el actor, quien se dispone a acompañar a Maripily hasta Orlando y Nueva York, en donde también se presentará la obra el 17 y 31 de agosto, respectivamente.

A final de cuentas, explicó que las personas en Puerto Rico entendieron que este no la atacó, que siempre la apoyó y que la dinámica que se daba entre ellos era parte de su juego.

“Al final de cuentas, la gente de Puerto Rico, que al principio creyó que yo la había atacado, entendió que estaba con ella. El resultado ha sido que la gente de Puerto Rico me tomó cariño, me tomó afecto y de alguna manera lo siento, porque los comentarios en el Instagram y todo. Ayer fuimos a cenar y una señora se paró en un coche, se bajó a abrazarme y decirme ‘te amo’. El resultado es que el cariño y el afecto no tiene precio, o sea ganárselo de esa manera. No lo hice por lambón, o como dicen lambiscón, no lo hice por querer ganarme un fandom, lo hice porque verdaderamente consideré que ella es la que tenía que ganar, y todo lo que le estaban haciendo me molestó mucho”, agregó.

Aclarado lo de “Macumba”

Como ha demostrado a lo largo de su carrera, cada obstáculo u ofensa, Maripily la toma como una oportunidad para tomar más fuerza y continuar emprendiendo.

Así lo hará con el término “macumba” con el que se refería a ella el dominicano José Reyes “La Melaza”, a sus espaldas, en un tono de burla durante su estadía en la cuarta temporada de “La casa de los famosos”. Esto dio pie para llevar a la ponceña al estudio de grabación para interpretar la canción en el género urbano, que fue titulada con ese mismo nombre, escrita por Wilfred Morales, y que será estrenada en la pieza teatral con coreografía incluida.

Adame mencionó que aunque fue él quien en un inicio describió a Maripily con esa palabra, un término que lo relacionan como un “significante peyorativo”, en sinónimo de la magia negra, realizada por los negros, aclaró que fue inspirado en la actriz Verónica Castro.

“La canción, que fue muy popular en México, habla de una princesa guerrera, de los secretismos de los esclavos afrocaribeños que fueron a las Antillas. La Macumba era una mujer muy bella, exótica y exuberante, que enamoraba a los marineros y los embrujaba. En la canción habla que no me lo van a quitar, y lo hice en ese sentido. Ya luego los revoltosos le dieron otro giro, a decir que era algo malo y de magia negra. Sí, tiene un significado, por ese mismo secretismo, pero lo dije en el mejor de los sentidos y la gente inmediatamente lo entendió. Lo dije porque en verdad la Maripily está bien buenota”, aclaró.

“Es una canción muy padre, con mucho ritmo y que sabiendo la explotada, sé que va a tener tremendo éxito y hay que quitarnos esos prejuicios. Esas cosas no deben existir como muchas otras. Les juro que Macumba cantada por Maripily va a ser tremendo éxito aquí en Puerto Rico y fuera”, aseguró.