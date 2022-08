Los aficionados de los certámenes de belleza se están preparando para disfrutar, mañana, 11 de agosto, de Miss Universe Puerto Rico 2022, que se transmitirá a través de Wapa Televisión. Para aquellos que todavía no han definido dónde presenciar el pase de corona de Michelle Marie Colón o no tuvieron tiempo para organizar una reunión, algunas hospederías y sitios de comida anunciaron sus eventos para la gran noche.

Quienes quieran verlo en un ambiente exclusivo y por todo lo alto, Fairmont El San Juan Hotel, hospedería oficial de la competencia nacional, creó el MUPR Official Viewing & After Party. La glamorosa actividad tendra luga en The Lobby y la venta de boletos está disponible en Ticketera. Entre las delicias para degustar habrá cócteles, sushi y charcutería. El evento dará inicio a las 7:00 p.m.

Asimismo, con el fin de respaldar a su representante, Mariana Torres Bernard, el municipio de Adjuntas anunció a sus residentes que tendrán una pantalla gigante en la Plaza Pública. A través de las redes sociales, el alcalde, José Soto Rivera invitó a apoyar a la beldad “en ruta a la conquista de la corona”.

Miss Universe Puerto Rico 2022 será conducido por Estefanía Soto y Julio Rivera Saniel. Los artistas invitados son de reconocimiento internacional.

La gran apertura musical estará a cargo de la estrella internacional Gloria Trevi, en la que cantará un “medley” de sus éxitos. Esta es la primera vez que la artista se presenta en un certamen de belleza en la isla y será el preámbulo del inicio de su gira “Isla Divina” por los Estados Unidos que comienza el 13 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico.