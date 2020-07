La exreina de belleza Amneris Meléndez cumplió otra de sus metas con el lanzamiento este mes de su segundo libro “De reina a princesa…descubre tu verdadera identidad”.

La Miss Puerto Rico Teen 1999 presentó esta semana el texto que recoge algunas experiencias de su reinado y cómo transformó su vida.

“Cuento mi historia de transformación. Básicamente, 20 años de mi vida están reunidos en este libro con el fin de poder hablar a otras mujeres. Específicamente está escrito para mujeres”, sostuvo en declaraciones escritas.

La escritora narra el proceso que atravesó al ganar un certamen de belleza y cómo manejo la exposición en los medios de comunicación al ser una figura pública.

“Durante muchos años de mi vida estuve persiguiendo un sueño personal. Mi centro era querer alcanzar éxitos profesionales… Invito a las personas a que conozcan que su identidad no está basada en los éxitos que puedas tener o títulos que puedas alcanzar, sino en quién eres en Dios. Mi mensaje es poder llegar al corazón de las mujeres y que entiendan que nada puede llenar un vacío que está hecho para que Dios lo llene”, sostuvo.

Meléndez experimentó un sentido de urgencia de lanzar “De reina a princesa …descubre tu verdadera identidad”.

“No quería dejar que esa llama que se había encendido por llevar este mensaje, pues se apagara… En el libro establezco que los cambios toman tiempo y convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas es un proceso que comienza de adentro hacia afuera”, señaló la escritora de “Los hijos… grandes maestros”, su primer libro.

En el segundo libro la exreina de belleza cuenta como enfrentó estereotipos, su lucha por querer complacer a la familia, a sus amistades y a aquellos que entendían que por tener un título o trabajar en televisión debía ser de una manera.

“Tuve que luchar con estereotipos, con malas decisiones que me llevaron a tocar fondo Sentía que tenía que esforzarme todo el tiempo por buscar reconocimiento o aprobación. Yo encontré que en Dios no tengo que esforzarme porque Él me apruebe, simplemente lo hace porque soy su hija y me ama. Todo lo demás que me permita alcanzar es, simplemente, por descansar en Él y en lo que me brinda. Pude entender que no necesito buscar en las personas lo que solo Él me puede dar, que es quién soy, mi identidad. Me pasaba preguntando, ‘cuál es mi propósito”, concluyó la madre de dos niños Abner y Ryan.

El libro está disponible en librerías y en plataformas digitales. También se puede adquirir en la página web www.amnerismelendez.com.