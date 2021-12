El veterano locutor Amós Morales anunció hoy su retiro de la radio puertorriqueña luego de 55 años laborando en una cabina radial.

El locutor, que estuvo 45 años en la emisora KQ 105 FM de Univision Radio, con el turno de 10:00 a.m a 3:00 p.m., comunicó esta mañana que su tiempo en la radio nacional finalizará el próximo 31 de diciembre de 2021, determinación que no significa “un final” definitivo de una de las voces icónicas del medio sonoro en la isla.

”Me despido de la radio puertorriqueña después de 55 años. Esto no es un retiro definitivo porque no sé los planes que Dios tiene conmigo. Seguimos con la página de Motívate con Amós y seguimos con los Facebook Live. Lo que hoy ocurre no es el final, es el principio de un nuevo comienzo”, sostuvo el locutor de 71 años, que se apoderó por más de cuatro décadas de miles de oyentes que todos los días de lunes a viernes escuchan la frases positivas y el estridente “En vivo”.

La decisión de su retiro llegó este año, pero sin embargo el locutor dijo a este medio que llevaba años pidiendo a Dios la señal para el próximo paso.

Morales, quien es un fiel creyente de Cristo, reiteró que en su nueva etapa seguirá proclamado los mensajes de fe y positivismo desde diferentes plataformas digitales y “de cualquier rincón”.

El sustituto del veterano locutor será Álex Díaz, quien dijo que Morales ha sido su mentor y su norte para trabajar en la radio. Díaz se desempeñó del 2005 al 2012 en la emisora KQ 105 FM y ahora regresa a la estación. ”Amós es el papá de la radio. Gracias por ser ejemplo de todos los que laboramos en la radio”, sostuvo Díaz durante el encuentro con los medios de comunicación locales en el Uforia Lounge en The Mall of San Juan.

Durante el evento de despedida de Morales, artistas como Ednita Nazario, Kany García, Tommy Torres, Víctor Manuelle y Pedro Capó, así como el productor Angelo Medina y el animador Héctor Marcano le enviaron mensajes al locutor a través de la narración de vivencias proyectadas en un vídeo.

Morales estuvo acompañada de su esposa Mariam Vázquez, quien ofreció detalles de cómo su esposo transformó su vida al aceptar a Dios en su vida. El pastor Otoniel Font, también participó de la despedida y agradeció su contribución al país desde la radio y la iglesia.

A la despedida asistieron los ejecutivos de la gerencia de Univision Radio.