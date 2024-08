Angelique Boyer revela en qué área de su cuerpo consideraría realizarse una cirugía estética

Aunque Angelique Boyer no es una persona que disfrute del bisturí, no teme hablar abiertamente sobre los procedimientos estéticos.

En una entrevista con “Despierta América” , Boyer explicó que, en temas de belleza , prefiere optar por técnicas menos invasivas, como los tratamientos faciales. “Me fascina que me hagan mimos durante una hora, que me pongan el oxígeno, que la limpien. Las vitaminas”, comentó.

Sin embargo, la actriz admitió que, si tuviera que someterse a una cirugía, elegiría operarse la nariz. “No me encanta, pero como es un cartílago, es algo que no dejaría de cambiar y me modificaría demasiado las facciones”, agregó.