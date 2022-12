Los presentadores de televisión Angelique Burgos “Burbu” y Francis Rosas, además de una extensa relación laboral, comparten una amistad basada en la confianza y la transparencia. Esto se vio reflejado recientemente durante una entrevista que la anfitriona del programa “Burbu Nite”, de Wapa Televisión, le realizó al animador de “PR en Vivo”, de TeleOnce, para su canal de YouTube, BURBUTV.

La conversación, de 47:09 de duración, comenzó con la esposa del exjugador de baloncesto puertorriqueño, Elías Larry Ayuso, quien resaltó algunas cualidades del comediante. El nacido en Mayagüez y criado en Sabana Grande, por su parte, se mostró agradecido y entusiasmado por el junte.

Mientras corrían los minutos, ambas figuras televisivas pasaban de un tema a otro con naturalidad. Cómo llegó Rosas a los medios y su fe en Dios fueron dos puntos que llamaron la atención de Burgos.

Uno de los momentos más genuinos de la entrevista fue cuando la también empresaria le comentó al actor que la gente los veía y pensaba que entre ellos existía algún tipo de enemistad. Rosas lo negó de inmediato.

PUBLICIDAD

“¿Tú tienes algún tipo de resentimiento conmigo?”, insistió la expresentadora de “Pégate al mediodía”. “Yo nunca hablo de nadie, Angelique, y tú sabes que si yo tuviese algo, yo te llamó y te lo digo”, respondió quien fue su compañero de trabajo en el Canal 4.

Ambos reconocieron que, previamente, habían hablado de la situación. Asimismo, establecieron, que cada cual tiene el derecho de buscar lo que los llene y los impulse.

De ahí, pasaron a hablar de sus respectivas experiencias como productores ejecutivos de sus propios espacios de televisión. El creador de personajes como “Cascarita” y “Félix El Embustero” confirmó que se disfrutó el proceso y que lo volvería a repetir con algunos cambios.

“Burbu”, por su lado, dijo que, para su sorpresa, está más cargada de lo que esperaba. Para concluir el tema, la presentadora fue sincera con su amigo sobre este nuevo rol en la pantalla.

“Yo te quiero ser bien honesta. Yo anhelaba esta oportunidad también, pero todavía no me he encontrado, todavía no me siento yo, todavía no siento esa autenticidad que me distingue, que es lo que la gente ama de mí”, confesó.

Aunque admitió no saber qué es lo que “la aguanta”, Burgos expresó que tiene presiones de todas partes. Rosas le comentó que, de noche, está mostrando una versión distinta a la que la gente estaba acostumbrada. También expuso que ese es su horario y que puede dar más.