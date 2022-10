Muchos piensan que con soñar una cosa ya es suficiente para que se cumpla. Nada más lejos de la realidad. Los sueños no dejan de ser pensamientos y solo la consecución de actos suele llegar a dar frutos.

La presentadora, Angelique Burgos “Burbu”, trabajó, se preparó, sacrificó e invirtió para ver materializado el deseo de producir y conducir su propio programa de televisión. Solo de esta manera será posible que esta noche los seguidores de la también empresaria disfruten el estreno de “Burbu Nite” por Wapa Televisión a las 10:00 p.m.

“Estoy muy ansiosa, llena de nervios, porque, aunque la gente piensa ‘ah, ese es tu pan de cada día’. Pero sí, cuando uno tiene una responsabilidad y el anhelo de que te quede bien, tú sabes que siempre los nervios van a aflorar. Pero estoy bien feliz de ver un sueño cumplido”, dijo la animadora en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Hace varios años que Burgos comenzó a prepararse para este momento. No solo ella, sino parte del equipo que la acompañará en su nueva faceta. ¿Un ejemplo? Su amiga y comadre, la cantante y actriz Gisselle Ortiz.

De forma inicial, estas divertidísimas figuras del entretenimiento tenían la idea de lanzar un proyecto a través de las redes sociales. Sin embargo, sus apretadas agendas sumadas a los eventos naturales que han afectado a la isla los últimos 3 años, no lo permitieron.

“En un momento llegamos a pensar que no estaba para nosotras, pero realmente era Dios que tenía ese proyecto para este tiempo. Lo teníamos montadito hace unos años y se dio ahora”, comentó con entusiasmo la esposa del exjugador profesional de baloncesto, Elías “Larry” Ayuso.

La llegada de “Burbu Nite” a la pantalla boricua también supone el regreso de la modelo y locutora, Bebe Maldonado, a la televisión. La anfitriona de “La manada de la Z” de Zeta 93 FM tendrá su propio segmento y realizará intervenciones desde la calle.

“Tenemos otro segmento al que le apuesto mucho porque es novedoso. Todos tienen su magia, pero esto es algo que no veo en la televisión puertorriqueña actualmente. Tengo un matrimonio no vidente muy especial que nos da, nos inspira, ven las cosas como un reto y no como una limitación. Ellos mandan y van, y me encanta. Son muy inspiradores y sé que vamos a aprender muchísimo de su visión de vida”, comentó la mamá de Sahil Elías y Kokoh Mar.

El espacio, además, tendrá entrevistas con artistas invitados. “Burbu” adelantó que serán más cortas que las de Burbu TV, pero igual de “buenas y picosas”. Asimismo, junto a Ortiz, presentará un segmento especial dedicado a la mujer.

De Puerto Rico a París

A modo de broma, la locutora tomó prestada la frase de uno de sus entrevistados en Burbu TV, el “influencer” dominicano Javis “El Descarriado”, para describir que no escatimó para que hasta el más mínimo detalle del programa lleve su sello.

“Lo gasté, pero complacida”, dijo entre risas. “Obviamente, el Canal (4) ha hecho una inversión en mí, en esta propuesta, pero había unas cosas, unos caprichitos que yo tenía, que, para poderlos realizar, yo también tuve que aportar”, continuó.

Uno de estos detalles es el “opening”, el cual fue grabado en destinos como París, Londres, México, República Dominicana y Puerto Rico. Según la ahora productora ejecutiva, el objetivo del trabajo audiovisual es enaltecer los atributos de Puerto Rico.

“Es una combinación de lo que son las redes sociales y la televisión. Cuando tu vas a las redes ves a este ‘influencer’en París, haciendo TikTok, promocionando el destino... Wapa siempre ha apostado a los escenarios bellos que tiene Puerto Rico. Yo quise hilvanar diferentes partes del mundo, pero saliendo de Puerto Rico y terminando en Puerto Rico. Quedó bien bonito”, detalló.

Aunque reconoció que la mayoría de sus seguidores son mujeres, “Burbu Nite” no está dirigido a un grupo específico. De hecho, en esta línea, Burgos agregó que siempre le ha resultado difícil encajonar sus proyectos en géneros y edades.

“Gracias a Dios tengo un universo de seguidores. Yo tengo personas de todas las edades: chamaquitas, mujeres de mi edad, mujeres más adultas, las abuelitas como uno le dice. Cuando tú te vas a dirigir a todo el mundo tienes que ser bien cauteloso porque lo que le gusta a unos, a otros no y se pueden ofender”, profundizó mientras agradecía que goza de “aceptación en el país”.

“Pégate” fue su escuela

Todavía llega al Canal 4 y a Burgos la invade la nostalgia de saber que su tiempo en “Pégate al Mediodía” acabó. Más que un taller de trabajo, la animadora acogió la producción como una familia, su segundo hogar y una escuela.

“Siempre vamos a estar ligados porque fue una familia muy bonita. Yo estuve 13 años ahí, ahí perdí muchos miedos, ahí crecí. Yo llegué solterita, ahí me casé, hice mi familia. La gente ha visto mi crecimiento profesional y personal”, enumeró.

“Burbu” no se va con las manos vacías. Carga con lo vivido, las enseñanzas, alegrías y un sentido profundo de gratitud hacia dos personas que siempre han creído en ella. Se trata de los productores Gilda Santini y Emanuel “Sunshine” Logroño.

“Eso va más allá de un trabajo y siempre voy a estar ligada a ellos. Pero sí, uno siempre tiene fuegos nuevos, anhelos en el corazón y voy rumbo a eso, a poderlo materializar como nosotros queremos y he contado con el apoyo de ellos. Eso es bien bonito”, apuntó.

Nada le preocupa

Sobre la posibilidad de que en algún momento ella y el comediante y productor, Francis Rosas -quien saltó de Wapa TV a TeleOnce- coincidan con un programa en el mismo horario, la pelirrubia aseguró que no le preocupa.

“¿Sabes una cosa? Yo me alegro por Francis porque Francis apostó a él en un momento dado. Francis llevaba la vida haciendo sus personajes, que es muy bueno en esa línea, pero él tenía el deseo de ser presentador y de tener su espacio. Así que yo, de verdad, apuesto a él siempre. No importa si estamos en el mismo horario. Yo creo que todos gozamos de nuestro público y yo apuesto a mí y apuesto a mis compañeros también. Además de que yo le tengo un cariño especial”, manifestó.