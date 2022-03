Tras una notable ausencia en las ondas radiales y en la televisión donde conecta con su público de lunes a viernes, la presentadora y locutora Angelique Burgos, mejor conocida como “Burbu”, reapareció a través de las redes sociales para confirmar que tenía COVID-19.

“Por aquí aparecí, un poco perdida. Me cogió el COVID-19. Me agarró, me pateó y me dio por donde le dio la gana. Me dio como jamás pensé que me iba a dar, corillo”, sostuvo la anfitriona del canal de YouTube Burbu tv.

Como de costumbre, la también empresaria decidió tomar el tema con humor. En un tono más serio, Burgos aprovechó para enfatizar sobre la eficacia de la vacuna contra el mortal virus.

“Ahora lo que me queda es una debilidad y... horrible. Me dio ahora cuando el COVID-19 no está de moda, cuando ya nadie tiene COVID-19, a mí me dio.. con to’ y vacuna”, expresó. La esposa del exjugador de baloncesto profesional y ahora dirigente de los Cangrejeros de Santurce, Larry Ayuso añadió: “No sé si hubiese sido peor sin vacuna, no me lo quiero imaginar”.

A principios de la semana pasada, su compañero de labores en el programa radial de La Nueva 94.7FM, Roque Gallart, conocido en la industria del espectáculo como Rocky The Kid, informó que tenía el virus. Desde entonces, el espacio se ha sostenido con programas grabados.

La esposa de Gallart, la periodista Jessica Serrano y la hija de ambos, Emma Gallart, afortunadamente, no adquirieron COVID-19.

Durante la mañana de hoy, miércoles, el Departamento de Salud reportó ocho nuevas muertes por COVID-que elevaron a 4,122 el total acumulado en este renglón en la isla.

Según la agencia, cuatro de los fallecidos no estaban vacunados, tres no tenían la dosis de refuerzo y el restante tenía su ciclo de vacunación completo.

“La vacuna contra el COVID-19 ofrece mayor protección contra el COVID-19. Mantente al día, vacúnate con la dosis de refuerzo”, exhortó la dependencia en un tuit.