La transmisión de hoy del programa “Pégate al mediodía” de Wapa TV estuvo accidentada debido a un encontronazo en vivo y en directo entre la presentadora Angelique “Burbu” Burgos y el comediante Alfonso Alemán, conocido por su personaje “El Guitarreño”.

El incidente ocurrió en el momento en que iba a dar comienzo el segmento diario en el cual el Guitarreño hace una especie de debate ente dos figuras de la política local. Burgos se paró al lado del senador William Villafañe y comenzó a hablar. “Perdona que te interrumpa. Es que había gente que estaba pidiendo el número de ATH Móvil del Hospital del Niño”, indicó Burgos, mientras leía el número de teléfono escrito en la palma de su mano. Al terminar, se despidió no sin antes señalarse un sombrero para el frío que tenía en su cabeza y mencionar el nombre de la marca.

Esto provocó que mientras Burgos se alejaba de las cámaras con una sonrisa, Alemán reaccionó indicando “te voy a pedir un favor... digo no sé si está mal... estamos en vivo... está chévere lo de la ATH Móvil del Hospital del Niño”, mencionó el actor mientras se acercaba a Burgos. “Te voy a pedir un favor. Si vas a hacer una pauta de tus cosas, dentro de mi segmento, una promo tuya... que no vuelvas a hacer eso, porque eso es antiprofesional y quisiera hablar con Gilda sobre esto”, expresó Alemán, mientras la Burbu lo miraba con cara de asombro.

A lo que la presentadora reaccionó mencionando que “este programa aquí es lo más informal que hay, siempre hacemos estas cosas”. Alemán le ripostó indicándole que el programa era informal, pero que no le gustaba que ella estuviera insertando pautas comerciales en su segmento. “Yo no hago eso cuando estás en lo tuyo. Y entonces me estás hablando de unos gorros y unas cosas”, mencionó un molesto Alemán.

Al escuchar esto, Burgos comentó lo lindo que estaba el gorro del Guitarreño, mientras le quitaba el sombrero de paja de su cabeza. “Vamos a refrescarle la imagen al Guitarreño esta Navidad y para el próximo año. ¿Qué tal? ¿Sí?”, indicó Burbu mientras miraba al comediante fijamente.

“Para empezar, usted a un personaje no le quita nada de la vestimenta”, mencionó un airado Alemán. A lo que la presentadora le preguntó “¿Qué te pasa a ti hoy?”

Acto seguido, Alemán se disculpó con los políticos que lo acompañaban en el segmento. Por su parte, Burgos, dijo “¿Es en serio?”, mientras miraba a su derecha, donde se encontraban fuera de cámara parte del elenco de presentadores del programa. Simultáneo a eso, la también cantante comenzó a romper con sus manos parte del ala frontal del sombrero del personaje.

Con el semblante molesto, Alemán le pidió a Burgos que no continuara con la acción. “Te pido de favor, que no lo hagas, porque vamos a tener problemas. Y está rompiendo el gorro”, indicó el comediante mientras se notaba incómodo.

La presentadora no quiso darle mucha importancia al asunto y le dijo a Alemán que le iba a traer un sombrero nuevo. Fue en ese momento que el actor de “El Guitarreño” le dijo a uno de los técnicos que cortaran el segmento y comenzó a caminar fuera del escenario.

“¿Es en serio?”, dijo la Burbu, mientras continuó hablando. “¿Que tú estás así alterado en vivo? ¿Es en serio?” Después de varios segundos en los que Burgos miraba a su alrededor, le pidió disculpas a los políticos. “Gracias a Dios que la poco profesional aquí soy yo. (El Guitarreño) los acaba de dejar arrollaos en pleno segmento, pero llévatelo en una pausa. Se pueden ir”, concluyó el segmento abruptamente la presentadora.

Durante la tarde de hoy, El Nuevo Día contactó a Wapa TV y a la productora Gilda Santini para se expresaran sobre el indicente, pero indicaron que no iban a emitir ningún comentario al respecto.