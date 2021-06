La presentadora Angelique Burgos “La Burbu” sufrió hoy una caída durante el programa “Pégate al mediodía” de Wapa TV.

La artista, que en ocasiones anteriores también ha terminado en el suelo en medio de alguno de los juegos del programa producido por Gilda Santini y Sunshine Logroño, se resbaló esta tarde en el segmento de “El Guitarreño” al tratar de jugar con una bola.

Burgos tuvo que recibir ayuda de sus compañeros de trabajo, Melwin Cedeño, Carlos Torres y Alfonso Alemán, ya que no podía pararse y perdió uno de sus zapatos. De igual forma, confrontó problemas con el vestuario al quedar al descubierto parte de su pecho.

La animadora y locutora aclaró la semana pasada que ante los cambios de varios talentos de televisión que han dado el salto a TeleOnce, ella permanece en Wapa TV por “lealtad”.

“La Burbu”, reveló en en el programa radial “El despelote” las razones por las que no puede irse Wapa Televisión, contrario a los comentarios que surgieron en las redes sociales.

“Yo no me puedo ir de ahí, por el momento. Yo tengo una lealtad que no me permite ahora mismo moverme para ningún lugar, me ofrezcan lo que me ofrezcan”, dijo en una conversación con su compañero Rocky The Kid, con quien anima el espacio matutino de La Nueva 94.7 FM.

Burgos aprovechó para expresar su relación con los propietarios de Producciones Sanco.