La presentadora del programa “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión, Angelique Burgos, mejor conocida como “La Burbu”, reveló esta mañana en el programa radial “El despelote” las razones por las que no puede irse Wapa Televisión, contrario a los comentarios que han surgido en las redes sociales de un supuesto salto a TeleOnce.

“Yo no me puedo ir de ahí, por el momento. Yo tengo una lealtad que no me permite ahora mismo moverme para ningún lugar, me ofrezcan lo que me ofrezcan”, dijo en una conversación con su compañero Rocky The Kid, con quien anima el espacio matutino de La Nueva 94.7 FM.

Burgos aprovechó para expresar su relación con los propietarios de Producciones Sanco, Gilda Santini y Sunshine Logroño.

“Ahora mismo yo no me puedo mover y no estoy hablando de contratos ni nada, estoy hablando de fidelidad. Yo estoy preparando otras áreas de mi vida de crecimiento profesional para hacerlo de buena manera, de una manera sabia”, continuó. “Yo sé que la familia que nosotros tenemos en esa producción no la vamos a tener en ningún otro lugar, esa gente con nosotros no quieren cuentas, son una familia, pero también entiendo que todo el mundo quiere una oportunidad de crecimiento”, apuntó.

PUBLICIDAD

El viernes pasado, el comediante y actor Francis Rosas anunció que era otra de las figuras del canal 11 que daba el salto a TeleOnce, como parte de su nueva oferta de programación.

“Desde la primera vez que me trepé a un escenario quería que esto fuera parte de mi vida. Tuve la dicha de ir a una audición donde mi actual socio/vicepresidente de Rosas ‘N Pitbull/amigo José Luis Vazquez Coriano me vio apto para comenzar con mi sueño hace 20 años atrás. Durante el camino decidimos hacer varios pilotos para crear nuestra propia casa productora. No tuvimos esa oportunidad de inmediato como pensábamos, 15 años más tarde; sin quitarnos, nos llegó”, escribió el actor, que no precisó en su escrito que se va para TeleOnce.