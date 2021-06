La presentadora y modelo Angelique “La Burbu” Burgos anunció hoy que tendrá su propio programa de entrevistas y conversaciones en su canal de YouTube.

La animadora de “Pégate al mediodía” de Wapa TV compartió esta mañana la noticia sobre la creación de su espacio “Aunténtic@s”, un programa en la que ella conversará con sus invitados y se transmitirá en el canal Burbu TV en YouTube.

Al igual que otros artistas, que han acogido las plataformas digitales como el medio para la creación de contenido, la también locutora radial se mueve a esa herramienta para realizar lo que tanto le gusta. La también anfitriona del programa “El Despelote” de La Nueva 94 explicó que su espacio será una conversación abierta entre amigos.

Ante los cambios de talentos en la televisión en los principales canales comerciales en la isla, la presentadora aclaró esta semana que se quedaba en las producciones de Sunshine Logrogro y Gilda Santini por “lealtad”.

“Yo no me puedo ir de ahí, por el momento. Yo tengo una lealtad que no me permite ahora mismo moverme para ningún lugar, me ofrezcan lo que me ofrezcan”, dijo en una conversación con su compañero Rocky The Kid, con quien anima el espacio matutino de La Nueva 94.7 FM.

En esa misma conversación con Rocky reconoció que si se desea progresar y echar hacia adelante nuevos proyectos muchas veces hay que salir de la zona de confort.

El canal Burbu TV en YouTube no es nuevo, la artista lo estableció hace cuatro años, pero no lo alimentaba con frecuencia. La presentadora utiliza otras redes sociales para la difusión de su contenido.

Para “La Burbu” un espacio de entrevistas tampoco es innovador, puesto que en Wapa TV llegó a tener varios programas especiales en horario nocturno. La diferencia en este nuevo programa es que al ser un proyecto de ella, podrá producirlo a su gusto.

La presentadora es una de las figuras más queridas en los medios de comunicación tradicionales y digitales. Tiene miles de seguidores en las redes sociales y cientos de decenas de personas que apoyan sus diferentes productos y negocios.