Lo que se habló en Wapa Televisión en el canal se queda. Ese fue el pedido de la producción de “Pégate al Mediodía” le hizo a la presentadora Angelique Burgos “Burbu” y el comediante Alfonso Alemán, conocido por su personaje “El Guitarreño”, tras protagonizar ayer un incidente en vivo que debió haber sido discutido fuera de cámaras.

La “Burbu” confirmó esta mañana en el programa radial “El Despelote” de la Nueva 94 (94.7 FM) que la producción del espacio producido por Gilda Santini, le solicitó no emitir comentarios al respecto, luego de que ambos animadores, tuvieron una “buena conversación”.

“Cuando todo se acabó, tuve una conversación con las respectivas personas incluyendo a Alemán. Nos dijeron que no podíamos hablar del tema y llegamos a un acuerdo. Allí todo lo que se habló fue herméticamente cerrado y estamos tranquilos. Tengo que acatar unas órdenes y no puedo hablar al respecto”, indicó esta mañana Burgos a sus compañeros de radio José Gallart “Rocky The Kid” e Iván Colón, “El Giga” en el programa matutino “El Despelote”, de la Nueva 94.

PUBLICIDAD

La Burbu aclaró, a preguntas de “Rocky The Kid”, que el incidente que ocurrió en el momento en que iba a dar comienzo el segmento del Guitarreño que se destaca por realizar un debate entre figuras de la política local, no fue montado por la producción y tampoco iba dirigido a buscar audiencia en medio del estreno de “Las Noticias” al mediodía en TeleOnce.

La presentadora destacó que su intervención de hoy en el programa no se verá afectada ni tampoco la de su amigo y colega “El Guitarreño”.

Sobre su relación con Alemán enfatizó en que son buenos amigos y reiteró: “Yo quiero mucho a Alfonso”.

“Alfonso y yo tenemos una relación de mucho tiempo con altas y bajas. No sé si recuerdan que pasó una vez en el mismo Pégate que me rompió un celular y se caldearon los ánimos de parte y parte. Ayer por lo menos no pasó más allá. Las reacciones y el control del manejo de emociones fue mejor. A veces disparamos de la baqueta. Sé que todos tenemos días. No tengo que abundar más al respecto”, sostuvo la Burbu.

El incidente se dio justo cuando la animadora se paró al lado del senador William Villafañe y dijo a Alemán: “Perdona que te interrumpa. Es que había gente que estaba pidiendo el número de ATH Móvil del Hospital del Niño”, indicó Burgos, mientras leía el número de teléfono escrito en la palma de su mano. Al terminar, se despidió no sin antes señalarse un sombrero para el frío que tenía en su cabeza y mencionar el nombre de la marca.

PUBLICIDAD

Esto provocó que mientras Burgos se alejaba de las cámaras con una sonrisa, Alemán reaccionó indicando “te voy a pedir un favor... digo no sé si está mal... estamos en vivo... está chévere lo de la ATH Móvil del Hospital del Niño”, mencionó el actor mientras se acercaba a Burgos.

“Te voy a pedir un favor. Si vas a hacer una pauta de tus cosas, dentro de mi segmento, una promo tuya... que no vuelvas a hacer eso, porque eso es antiprofesional y quisiera hablar con Gilda sobre esto”, expresó Alemán, mientras la Burbu lo miraba con cara de asombro.

A lo que la presentadora reaccionó mencionando que “este programa aquí es lo más informal que hay, siempre hacemos estas cosas”. Alemán le ripostó indicándole que el programa era informal, pero que no le gustaba que ella estuviera insertando pautas comerciales en su segmento. “Yo no hago eso cuando estás en lo tuyo. Y entonces me estás hablando de unos gorros y unas cosas”, mencionó un molesto Alemán.

Al escuchar esto, Burgos comentó lo lindo que estaba el gorro del Guitarreño, mientras le quitaba el sombrero de paja de su cabeza. “Vamos a refrescarle la imagen al Guitarreño esta Navidad y para el próximo año. ¿Qué tal? ¿Sí?”, indicó Burbu mientras miraba al comediante fijamente.

“Para empezar, usted a un personaje no le quita nada de la vestimenta”, mencionó un airado Alemán. A lo que la presentadora le preguntó “¿Qué te pasa a ti hoy?”.

Acto seguido, Alemán se disculpó con los políticos que lo acompañaban en el segmento. Por su parte, Burgos, dijo “¿Es en serio?”, mientras miraba a su derecha, donde se encontraban fuera de cámara parte del elenco de presentadores del programa. Simultáneo a eso, la también cantante comenzó a romper con sus manos parte del ala frontal del sombrero del personaje.

PUBLICIDAD

Con el semblante molesto, Alemán le pidió a Burgos que no continuara con la acción. “Te pido de favor, que no lo hagas, porque vamos a tener problemas. Y está rompiendo el gorro”, indicó el comediante mientras se notaba incómodo.

“El Guitarreño” pidió a los técnicos que cortaran el segmento y se marchó.

La animadora le pidió disculpas a los políticos. “Gracias a Dios que la poco profesional aquí soy yo. (El Guitarreño) los acaba de dejar arrollaos en pleno segmento, pero llévatelo en una pausa. Se pueden ir”, concluyó el segmento abruptamente la presentadora.

Tras el incidente una marca de sombreros de paja aprovechó para dejarle saber a la animadora que podía contar con un nuevo sombrero para “El Guitarreño”. La empresa hizo el auspicio a través de las redes sociales.