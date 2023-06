No es un secreto que las cosas entre el productor Jorge Pabón “Molusco” y la presentadora de televisión Angelique Burgos “Burbu” no terminaron bien después de que la también locutora quedara fuera de “El Goldo y la Pelúa” de La Mega 106.9FM en el 2018.

En el 2021, la productora y anfitriona de “Burbu Nite” de Wapa Televisión se sinceró en entrevista con el locutor Luinny Corporan donde confesó que en tres ocasiones tuvo que proteger a Pabón de exponentes urbanos que lo querían golpear por cosas que decía en su programa de radio.

“Yo tenía un programa radial con un compañero donde él era muy fuerte en sus expresiones y en tres ocasiones fueron tres personas, artistas a romperle la cara y yo tuve que meterme en el medio, en este momento de mi vida me arrepiento y hubiera dejado que le metieran un bofetón bien da’o, pero ese no es el tema ahora…”, sostuvo Burgos.

Ese día quedó claro la relación que ambos habían creado se quebró. “No terminamos bien, siempre hay respeto, aunque le metería una bofetá”, expresó. “Ahora mismo no hablamos, no es que no nos llevamos, es que no hablamos para nada. Porque no hay una relación”, añadió.

Hoy, casi dos años después, parece que los procesos que ambos han enfrentado por separado, los han ayudado a sanar. Mientras Pabón se encuentra disfrutando unas vacaciones con sus hijos Ocean y Paula en Europa, tuvo un gesto con Burgos que ha sido aplaudido por sus fanáticos.

Molusco y Burbu hablan por 1ra vez en 6 años. 1er dia de Vacaciones en Europa ( Preview)https://t.co/tLlLaXBIEI — Molusco (@Moluskein) June 27, 2023

Mientras el bloguero Arnaldo Santiago conversaba con Rocky The Kid en El Despelote de La Nueva 94FM, Molusco interrumpió con un efusivo saludo: “Dímelo Rocky y Burbu, saludos”.

“Mira, ahí está Molu. Saludos, Molu”, contestó Rocky The Kid. Burgos no se quedó callada y dijo: “¡Qué estúpido! Saludos charlatán”.

Después del escueto saludo todos rieron. Los que sí celebraron fueron los seguidores de los comunicadores, quienes vieron el intercambio de palabras como una puerta que se abre para la reconciliación.

“Espero (que en) algún momento se dé esa reunión en ambas plataformas de cada uno”, “Ya es hora. Ganarán más en hacer las ‘pases’” y “Ya es hora de perdonar”, fueron algunas de las expresiones.