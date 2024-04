Angelique Burgos “La Burbu” tienta con su dulzura

Ha sentido temor por lo desconocido, pero la presentadora Angelique Burgos “La Burbu” es de las que cree que el miedo no puede paralizarla para alcanzar sus sueños. Por eso, en cada decisión y paso que da en sus múltiples facetas, los ha hecho con valentía y en agradecimiento, independientemente de los retos a los que tenga que enfrentarse.

Como empresaria, también ha experimentado sus temores, pero creer en sí misma sin importar lo que las otras personas puedan decir o pensar, ha sido su boleto ganador. Desde lanzar su línea de ropa deportiva, mahones y fragancias, hasta labiales y sus “Burbu Gummies”, ha sido afortunada no solo en concretar todos sus anhelos, sino que ha gozado con el respaldo del público.

En esta ocasión, lejos de temores, Burgos camina por terreno seguro y fértil, al ofrecer su nueva línea “Temptation Splashes” by Burbu. Con estas, ya son 31 las fragancias que ha lanzado desde hace una década , con las que ha cautivado un público que consta de diversos demográficos.’

Burgos, en su coqueteo con la música, hace casi un año lanzó el tema “Cheesecake”, que también sirvió de impulso para lo que es este proyecto. Según señaló, fue un proceso complejo, de aproximadamente un año, que se hizo en equipo. “Ya cuando sale el producto final, no me acuerdo ni cómo huelen”, chistó esta tarde durante la presentación de las fragancias, que evocan frescura, así como notas dulces y frutales, además de aspectos florales, que suelen ser las de preferencia de su mercado.

“Yo admiro a muchas mujeres de mi país y todas las que hemos tenido la oportunidad de salir adelante, así como a los locales que nos dan la oportunidad de poderlo hacer, porque de nada te vale tú sacar un producto si no se vende. Estoy bien agradecida de mi país y de los lugares que nos permiten vender”, indicó la madre de Sahíl Elías y Kokoh Mar, mientras admitió que es de las que prefiere pedir primero el postre, antes que la comida.

FOTOS: "La Burbu" a través de los años. Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas".

1 / 46 | FOTOS: "La Burbu" a través de los años. Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". - JOSE RODRIGUEZ

Química indiscutible con Jorge Pabón “El Molusco”

Con la misma valentía que asume todo lo que emprende, se dispone a hacer un espectáculo de comedia, en el formato de “stand up comedy”, al que nunca ha estado expuesta. Le corresponde ponerlo en marcha junto a su excompañero radial, Jorge Pabón “Molusco” , con quien ofrecerá tres funciones del “Molusco vs. Burbu”, pautadas para el 6, 7 y 8 de junio en el Coca-Cola Music Hall en el Distrito T Mobile.

“Siento muchos nervios. Si tú supieras, que el ‘stand-up yo’ siempre he querido hacerlo y ha sido el cuco de mi vida. Esta es la primera vez, aunque he hecho teatro otras veces, pero no en este formato de ‘stand-up’, que se va a estar combinando con otras cosas. O sea, van a haber muchas cosas pasando en el escenario”, adelantó la comunicadora.