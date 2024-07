Anuel AA se queda afónico en pleno concierto

“Tuvimos un problema viviendo para acá. Casi no podemos llegar a tiempo. Tuvimos un problema de sonido, no pude dar un show digno y hubo un error en la producción”, indicó Anuel. “Gracias por todo el cariño y todo el apoyo que siempre me dan. El mejor lugar, el lugar favorito en donde cantar, en donde voy a hacer mis conciertos es España, siempre lo ha sido, siempre lo será. Gracias por todo el cariño y el amor que me han dado en mi carrera. ¿¡Real hasta la qué!?”, agregó el intérprete, luego de abandonar el escenario.