Anuel AA sobre Bad Bunny: “Nuestra relación está fracturada”

“Claro, sí. Él me ha tirado, y yo sé cuándo él me tira a mí. Lo hemos hablado muchas veces. Existen muchas cosas que han pasado en la vida real, pero tratamos de no exponer esas diferencias, definitivamente, ambos nos hemos tirado barras. Bad y yo tenemos muchas diferencias, pero, eso quedará entre él y yo. En este punto, nuestra relación está fracturada. No daré detalles, pero desde hace mucho tiempo ya no es la misma”, enfatizó el reguetonero.