Anuel AA y Justin Quiles brindan su apoyo a Donald Trump durante actividad en Pensilvania

“Gracias señor presidente por tenernos aquí. Para mí es una bendición estar aquí. Soy de Puerto Rico, somos parte de los Estados Unidos y dependemos de los Estados Unidos. Desde que Trump no ha estado en la presidencia, en Puerto Rico hemos estado pasando por muchas cosas como país y sí, (Joe) Biden promete y promete. Muchos políticos prometen a lo largo de los años, pero todos nosotros sabemos que el mejor presidente que el mundo ha visto es Donald Trump, gracias por tenerme aquí. A todos los puertorriqueños, vamos a mantenernos unidos y vamos a votar por Trump. He hablado con él personalmente y quiere que Puerto Rico crezca y tenga éxito como nación. Él quiere ayudar a los latinos, así que continuemos creciendo y vamos a hacer que América sea grande nuevamente”, expresó Anuel.

“Estoy sumamente honrado de estar aquí con usted, señor presidente. Sobre todo, me gusta porque usted no es una marioneta, amo eso sobre usted. Lo respaldo porque siento que ha sido el presidente más honesto que hemos tenido, porque dice las cosas como son, y no lo que piensa que la gente quiere escuchar. Eso es bien importante. Muchos latinos apoyamos al presidente Trump y también lo amamos. Le agradecemos que compartiera con nosotros, tras bastidores, lo importante que es reconstruir Puerto Rico, y no solo reconstruir a Puerto Rico, sino a hacer a América grande otra vez. ¡Vamos!”, resaltó Quiles en su mensaje.