El exponente urbano Austin Agustín Santos, conocido artísticamente como Arcángel, compró un caballo al que nombró como Justin Run4ever, en honor a su hermano fallecido en un accidente de tránsito, Justin Santos Delanda.

El joven murió el pasado 21 de noviembre cuando, según las investigaciones policiacas y la teoría del Ministerio Público, Mayra Nevares Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson en estado de embriaguez y en contra del tránsito, y provocó el accidente fatal en el puente Teodoro Moscoso. A la imputada se le hizo una prueba de alcohol en la sangre y arrojó .29%. Por ley, el límite es 0.08% para personas entre 21 años y más.

Desde entonces, el reguetonero se ha manifestado inmerso en un proceso de duelo por la pérdida.

“Ya yo no sé qué más comprar para tratar de tenerte cerca! Pero NA! Mente a NA! Y pa’lante con mi dolor, aunque no lo demuestre, tú me haces sentir VIVO y esta BESTIA correrá a tu nombre”, escribió Arcángel en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue acompañado con varias imágenes en las que se aprecia al cantante, vestido con una camiseta anaranjada y un pantalón negro, dándole caricias al animal.

A pesar del dolor que siente, “Papi Arca” aseguró que busca continuar con su vida.

“Dudo que aparezca otro ser que repare el daño permanente causado por la pérdida de mi hermanito, pero de algo me he dado cuenta poco a poco que el que tiene que dar un paso hacia adelante soy YO! Y tratar de superar lo pasado porque olvidarlo nunca”, reflexionó.

Arcángel reveló que a su hermano le gustaban los animales, una de las razones por las que decidió adquirir el ejemplar.

“(Correrá) No por dinero porque gracias Dios no nos hace falta! Correrá por HONOR, por el legado de su Padre JUSTIFY y a tu nombre volará! JUSTIN’S LEGACY”, agregó el artista.

El pasado martes, el puertorriqueño explicó, en otra publicación en sus redes sociales, el origen de Justin Run4ever.

“Les presentó al hijo del único campeón en la historia del hipismo NORTEAMERICANO en ganar todas sus carreras, o sea INVICTO. Hijo DE JUSTIFY último ganador de la TRIPLE CORONA en el 2018 y lo tenemos NOSOTROS! Lo curioso es que el papá de este ejemplar se llama igual que mi hermano, solo le falto la N”, sostuvo.

Por la muerte de Santos Delanda, Nevares Torres deberá enfrentar juicio, según determinó el pasado 4 de marzo la jueza Alexandra Rivera Sáez, del Tribunal de San Juan.

La Fiscalía ha manifestado tener al menos 20 testigos contra la mujer acusada por el choque que también le causó heridas graves a Keven Monserrate Gandía.