La vista preliminar contra Mayra E. Nevárez Torres, imputada de causar el accidente fatal que cobró la vida Justin Santos Delanda, hermano del artista Arcángel, dio inicio esta mañana en el Tribunal de San Juan, con los testimonios de los primeros testigos, un oficial de la Policía que trabajó en la escena del accidente, y la enfermera que atendió a la imputada en el Hospital de Carolina.

Según la investigación de la Fiscalía y la Policía, el 21 de noviembre de 2021 Nevárez Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson en estado de embriaguez y, en contra del tránsito, provocó el accidente fatal en el puente Teodoro Moscoso, en el que estuvieron involucrados varios vehículos. A la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%.

Por estos hechos, Nevárez Torres enfrenta seis cargos, incluyendo uno de homicidio negligente por que podría ser condenada a 15 años de prisión.

El primer testigo en declarar fue el agente Benedicto Oquendo Torres, un agente de patrullas de carretera con 34 años de experiencia en la Policía, y quien fue llamado para atender la escena.

A preguntas del equipo de fiscales, conformado por Luis Carrau Lebrón, Edmanuel Santiago Quiles y Jesús Torres González, el agente describió que al llegar a lugar de los hechos vio una Hyundai Tucson sobre la valla, otra guagua Jeep Cherokee y un camión volcado, y un cuerpo tapado con una sábana.

Agregó que recibió instrucciones de buscar un kit para determinar el por ciento de alcohol en sangre a la conductora de la Tucson, identificada como Mayra Nevárez, quien había sido llevada al Hospital de Carolina.

Una vez llegó al hospital, entregó el kit a la enfermera que estaba de turno y se hizo el protocolo para tomar la muestra de sangre a Nevárez Torres, quien accedió al procedimiento, pero declinó firmar el documento.

El agente aseguró que antes de tomar la muestra, le hizo las advertencias de rigor a la imputada.

A preguntas del fiscal Carrau, describió que la conductora “tenía los ojos rojizos, de momento se reía, de momento se ponía seria, hablaba pesado”.

En su turno de contrainterrogatorio, el equipo de defensa -conformado por los abogados Ramón Nevárez Andino y Ramón Nevárez Ortiz-, cuestionó el proceso que realizó el agente Oquendo Torres para la toma de muestra, y su descripción del accidente.

A preguntas de Nevárez Andino, el agente admitió que no presenció el accidente, y que vio el vehículo Hyundai Tucson “sobre la valla” y solo con esa observación no podía concluir en qué dirección iba o, si en efecto iba en contra del tránsito como se alega. También llevó al agente a admitir que no había visto a Nevárez Torres conduciendo la Tucson, y que no podía decir quién iba conduciendo esa guagua.

Cuestionó, además, que en su declaración jurada de los hechos el agente indicara que fue a recoger el kit para la toma de muestra de sangre e incluyera el número, cuando en realidad el sargento no se lo había indicado porque desconocía ese número. El agente aclaró que lo incluyó porque al llenar la declaración jurada ya conocía el número del kit.

Nevárez Andino cuestionó, además, por qué al hacer las advertencias a su representada, no le advirtió que también tenía derecho a negarse a hacerse la prueba de sangre. Oquendo Torres sostuvo que, al hacer las advertencias le indicó las consecuencias de negarse a hacerse la prueba, pero admitió que no le dijo que podía negarse.

Luego se sentó a declarar la enfermera Sofía Encarnación, que labora en la sala de emergencias del Hospital de Carolina.

A preguntas de la fiscalía, Encarnación describió el proceso que llevó a cabo para tomar la muestra de sangre a Nevárez Torres.

Sostuvo que la paciente se mostró cooperadora durante el proceso, y la describió como “tranquila, con tenía los ojos un poquito colora’os, hablaba pesado, lento”.

Agregó que, como parte del protocolo, le dio una copia del documento de remisión y uno de los tres tubos con la muestra de sangre, para que lo llevara a analizar al laboratorio de su preferencia si así lo quería hacer.

Esta tarde continuaría la vista preliminar, con el contrainterrogatorio a la enfermera Encarnación y la posible presentación de otros testigos.

Carmen Santos, mamá de Justin y Arcángel, estaba presente en la vista, visiblemente compungida. Al salir de sala para el receso de almuerzo, se limitó a decir que estaba “tranquila”.

El abogado que acompaña a la familia, el licenciado Vázquez, comentó que “estamos bien atentos a los procedimientos. Vamos a estar presente en todo momento, atentos al desenlace de lo que suceda aquí hoy y mañana, que también continúa esta vista preliminar”.

Por su parte, el abogado Nevárez Andino, a preguntas de la prensa, se limitó a decir que la versión del agente sobre la toma de muestra de sangre “se contradice en cuanto a su declaración jurada” y agregó que la posición de la defensa es que ese procedimiento no se hizo correctamente.

La defensa, sin embargo, aseguró que el procedimiento “se hizo de forma correcta”, y que el agente había aclarado la incongruencia con respecto a la declaración jurada, en la que había incluido el número del kit, porque ya lo conocía.

El fiscal Santiago aclaró, además, que para esta etapa no era necesario traer testigos del Instituto de Ciencias Forenses, y que el resultado de la prueba de sangre ya se había admitido como evidencia.