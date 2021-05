La súperestrella de la música pop, Ariana Grande, de 27 años, contrajo matrimonio con Dalton Gómez, un agente de bienes raíces de 25 años y con quien comenzó una relación sentimental desde enero de 2020, según confirmó a la revista People el representante de la joven.

“Ellos se casaron. Fue una ceremonia pequeña e íntima, con menos de 20 personas”, según indicó en exclusiva el representante, a quien no identificaron por su nombre. “La habitación estuvo feliz y llena de amor. La pareja y ambas familias no podían estar más felices”. Hasta el momento, la cantante no ha reaccionado en las redes sociales.

De hecho, fue TMZ quien informó inicialmente que la ceremonia se llevó a cabo en la casa de la artista en la ciudad de Montecito, en California. La cantante de raíces italianas anunció su compromiso con Gómez en diciembre cuando publicó en las redes sociales una foto de su anillo junto con la leyenda: “Para siempre y mucho más”.

La cantante, ganadora del premio Grammy, ha encabezado las listas de popularidad de Billboard desde que lanzó su primer álbum en 2013. Sus éxitos incluyen “Positions”, “Thank U, Next”, “No Tears Left to Cry”, “Side to Side”, “Problem” y “The Way”. Recientemente se anunció que Grande participará como jurado en el programa de televisión “The Voice”, que transmite NBC.