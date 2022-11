Para todo hay un tiempo y una estación bajo el sol. Vivir arraigados a esta filosofía -a muchos- los llena de ilusión. Para otros, como el cantante y actor boricua, Arquímides González, supone la oportunidad de revisar lo andado, valorar lo alcanzado y retomar lo que hace falta.

Fue así como 13 años después de haber puesto en pausa su carrera musical para dedicarse a la industria de la belleza, el CEO y fundador de la marca 1986 Cosmetics llegó a la ciudad de Nueva York para ser parte del “US National Tour” del musical “On Your Feet”. La pieza está basada en la vida de Gloria y Emilio Estefan, ganadores de 26 premios Grammy.

“Ahora mismo estoy caminando en Nueva York. Estoy de vacaciones. Algo por lo que estoy realmente agradecido es por todas las oportunidades que he tenido en la vida. Actualmente estoy viviendo un sueño, estoy soñando despierto. Fui seleccionado para pertenecer al elenco de este musical y voy a estar ocho meses fuera de Puerto Rico representando a los boricuas”, dijo el segundo finalista de la tercera temporada de “Objetivo Fama” celebrada en el 2006.

PUBLICIDAD

El natural de Bayamón, cuya formación en las artes estuvo a cargo de profesores como Alex De Castro, Eileen Larracuente, Michelle Sotomayor y Francisco Zamora comentó que otros ocho puertorriqueños también estarán presentes en la producción de Broadway. Con la llegada del nuevo año, González dejará a un lado sus planes como artista de maquillaje profesional para vivir un sueño que hasta hace unas semanas daba por caducado.

“Yo pensaba que cuando uno pasaba de los 30 años como que se te acortaban las oportunidades y más ese sueño de Broadway que cualquier cantante podría tener. Estar en un proyecto como este, con gente tan talentosa, mega profesional, de gira por todos los Estados Unidos, es como wow, el mega sueño. Tuve que ponerle pausa a la vida que había creado y a mi negocio”, abundó el artista que ha estado a cargo del arreglo personal de estrellas como Goyo, Ana Isabelle y Águeda López.

La marca 1986 Cosmetics, aclaró, continuará su producción con normalidad. De esta manera, el intérprete de Ricky Martin en el “reality show” “Yo me llamo”, retribuirá el apoyo recibido en esta faceta.

Mientras descubre la Gran Manzana, a modo de reflexión, González expuso que hoy, sin duda, da gracias por su familia. Sin ellos, subrayó, no hubiera podido llegar a ninguna de sus metas.

“La vida te pone muchas personas en el camino, pero la familia nunca te abandona. La familia siempre está para ti. Y yo le doy muchas gracias a la vida, al universo, porque tengo una familia increíble que siempre me ha apoyado. Tengo unos padres que siempre han dicho que ‘sí’ a todo lo que he querido hacer y la vida me dio dos motores extras en mi corazón, que son mis sobrinos, Kaih Liam y Caleb. Ambos tienen autismo y esos dos corazoncitos se añadieron a mi corazón para darle un sentido nuevo a mi vida”, dijo con voz entrecortada.

PUBLICIDAD

Precisamente, el nacimiento de los adolescentes, fue uno de los motivos por los que el cantante decidió alejarse de la industria musical hace 13 años. Su objetivo, en ese entonces, era verlos crecer y hacerse presente en sus vidas a tiempo completo.

“Ahora que están grandes pude brincar el charco nuevamente para seguir haciendo lo que amo, que es cantar y seguir cumpliendo mis sueños”, señaló el intérprete.

Ante su primer proyecto en Broadway, González se describió listo para todo lo que venga, para dar lo mejor y poner el nombre de Puerto Rico en alto. El actor exteriorizó que su participación en la gira nacional del musical “On Your Feet” también es un acto de agradecimiento hacia quienes siempre creyeron en él, como mejor sabe hacerlo.