Arrestan a una tercera persona por complot frustrado contra conciertos de Taylor Swift

Karner dijo que un joven de 18 años fue detenido el jueves por la noche en Viena tras haber estado presuntamente en contacto con el principal sospechoso. Karner anunció el arresto durante una conferencia de prensa el viernes.Los investigadores están analizando las “redes” de los sospechosos, dijo el viernes el Ministerio del Interior a The Associated Press, añadiendo en un comunicado que se ha procedido a evaluar las pruebas físicas y electrónicas.

El principal sospechoso, de 19 años, y otro de 17 fueron detenidos el martes, mientras que un joven de 15 años también fue interrogado pero no fue arrestado. Las autoridades dijeron el jueves por la tarde que no se buscaba a ningún sospechoso más. El viernes no había más detalles.