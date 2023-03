El actor Jonathan Majors, quien interpreta al villano Kang The Conqueror en la nueva fase de películas de Marvel, fue arrestado hoy, sábado en Nueva York por cargos de agredir a una mujer de 30 años.

Majors también fue acusado de estrangular y golpear a la fémina en una disputa doméstica, indicó la Policía de Nueva York. En lo que va del año, Majors ha tenido roles importantes en las películas “Creed III” y “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”.

La Policía añadió que respondieron a una llamada cursada al Sistema de Emergencias 9-1-1 cerca de las 11:00 a.m. por una discusión en un apartamento en el vecindario de Chelsea, ubicado en Manhattan.

“La víctima le indicó a la Policía que fue agredida. Los oficiales arrestaron a un hombre de 33 años sin incidentes mayores. La víctima recibió heridas leves en su cabeza y cuello, por lo que fue transportada a un hospital en condición estable”, resaltó un portavoz de la Policía de Nueva York.

Dicho portavoz luego dijo que, para la tarde, Majors no se encontraba en custodia de la Policía. Un representante de Majors negó que el actor tuviese algo que ver en el incidente.

“Él (Majors) no ha hecho nada malo. Estamos ansiosos de despejar su nombre y de aclarar todo”, sostuvo el representante mediante un correo electrónico.

Majors es una de las estrellas de más alto ascenso en Hollywood. Luego de destacarse en “The Last Black Man in San Francisco”, Majors estelarizó en “Da 5 Bloods”, “The Harder They Fall” (de Netflix) y en “Devotion”. Estelariza, además, el filme “Magazine Dreams” que debutará en diciembre.