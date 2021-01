Una vez se conoció la noticia de que el salsero Ismael Miranda, fue hospitalizado y posteriormente operado, los mensajes de ánimo y pronta recuperación no han parado en las redes sociales. De hecho, han sido muchos los colegas y amigos del “Niño Bonito de la Salsa” quienes se han expresado deseando su restablecimiento de salud.

Por ejemplo, el panameño Rubén Blades le dedicó unas palabras dejando claro su preocupación e interés por su estado de salud. “A nuestro amigo y colega de Puerto Rico, Ismael Miranda, enviamos nuestro abrazo y oraciones para su pronta recuperación del accidente cerebro vascular que experimentó ayer y del que hoy se recupera. Esta es una situación en la que los flujos sanguíneos a una parte del cerebro disminuyen, o se detienen”, expresó el cantante. “La pronta acción al atender sus primeros síntomas lo han ayudado seguramente, y su esposa nos asegura que esta reaccionando positivamente. La recomendación es que siga en el hospital hasta asegurarse de que todo esta bien. A Ismael, de parte de mi familia, de Panamá y de toda la enorme cantidad de seguidores que posee en Latino América y el mundo, nuestras oraciones y deseos de una pronta recuperación”.

Por otro lado, la cantante de salsa La India también se acordó de Miranda y quiso elevar unas plegarias a Dios. “Padre nuestro, que reinas en el cielo y la tierra, hoy me pongo a tus pies y ruego por tu misericordia; por tu amor; por tu bondad, por tu compasión. Padre, tú que todo lo puedes, en tus manos coloco su salud de mi hermanito @ismaelmirandapr. Pedimos por su pronta recuperación”, mencionó en sus redes sociales la artista.

De la misma forma, José Nogueras, un buen amigo de Miranda, también se expresó por la pronta recuperación del salsero. “A veces he ido a presentar una canción y ha llegado el éxito pero mejor aún ha llegado la amistad , hermandad y amor de una familia completa, eso no tiene precio. Se que nuestro Padre tiene en sus manos la sanación completa de nuestro querido Ismael. Quiero a mi pueblo unido en oración para escuchar su voz en el fondo de nuestros corazones... ‘No me digan que es muy tarde ya’”, escribió el cantante.

Otro salsero que aprovechó la oportunidad para enviar sus palabras de aliento fue Maelo Ruiz, quien indicó “me uno a las oraciones por la salud y pronta recuperación del maestro Ismael Miranda. Todos los salseros unidos en oración. #ElNiñoBonito”, escribió Ruiz en su cuenta de Facebook.

Para finalizar, la animadora Jailene Cintrón se unió para animar al salsero durante estas horas de enfermedad. “Levantamos una oración por la pronta recuperación de nuestro queridísimo amigo y hermano”, comentó.

Por otro lado, el también cantante de salsa, Michael Stuart, incluyó un mensaje, acompañado de una foto con Miranda. “Dios está ‘in action’ papá! Prepara las maletas, que sales porque sales de esta y GANADOR! BENDICIONES”, añadió en su cuenta de Instagram.