El caso de la desaparición y eventual confirmación de la muerte de Keishla Rodríguez ha conmovido al pueblo de Puerto Rico desde el viernes en la mañana, cuando se conoció la angustia que experimentaba su familia al desconocer su paradero. La clase artística del país igualmente ha estado pendiente del caso y son muchas las figuras femeninas que se han expresado al respecto en las pasadas horas.

Uno de los mensajes más emotivos lo produjo la presentadora de televisión Yizette Cifredo, quien no solo escribió un mensaje, sino que publicó un vídeo en el que declamó los versos de “#BofetónDeCariño: siento calor, mi cuerpo arde”.

“Familia, en medio de la pena y desasosiego que todos sentimos nos desahogamos de diferentes maneras, ustedes conocen la mía... Nos toca a cada persona hacer un ejercicio de introspección sobre cómo podemos ser y hacer para que no se apaguen más vidas víctimas de la violencia”, escribió la también modelo y empresaria. “Sí, de cualquier violencia, pero esta vez hablo de violencia machista porque evidentemente merece ser discutida con nombre y apellido, y ser atendida con consciencia y responsabilidad. Aceptando que existe es como único la podemos erradicar... Les comparto esta reflexión con mucho respeto y todo mi cariño por si les tiene sentido y porque se vale sentir coraje, dolor y frustración... Mucha luz y fuerza para las familias que sufren la perdida de sus amadas. Un abrazo solidario con todo mi respeto y amor... #NiUnaMenos #NosFaltanMuchas #VivasNosQueremos”.

Por su parte, la cantante ponceña Ednita Nazario publicó varios mensajes en los que hizo incapié en que las leyes se cumplan para poder proteger la vida de las personas. “Las ideas sin ejecución no salvan vidas. Creemos que es urgente establecer el mecanismo que agilice el recurso de protección. Además de la educación y las lágrimas, hace falta el recurso legal. No puede ser un trámite lento y burocrático. Es una emergencia de vida o muerte”, escribió Nazario en sus redes sociales.

Cabe recordar que un día antes de la desaparición de Keishla Rodríguez fue encontrado el cuerpo sin vida y medio calcinado de Andrea Cristina Ruiz Costas, por cuyo asesinato le fueron radicado cargos a su expareja Miguel Ángel Ocasio Santiago, quien confesó el crimen. Ruiz Costas había solicitado en dos ocasiones una orden de protección contra Ocasio Santiago, la cual le fue denegada por una jueza de Caguas.

Las ideas sin ejecución no salvan vidas. Creemos que es urgente establecer el mecanismo que agilice el recurso de... Posted by Ednita Nazario on Sunday, May 2, 2021

De la misma forma, la artista también aprovechó el momento para publicar el vídeo de su canción “Ángel de cristal”, de 2017, donde aborda el tema del abuso hacia la mujer. El vídeo estuvo acompañado por las palabras “#NiUnaMás #NiUnaMasNiUnaMenos ¡Que llegue el mensaje, compártelo!”

Por otro lado, un poco más fuerte en su mensaje fue la actriz y comediante Lizmarie Quintana, quien quiso demostrar su molestia ante la situación que se vive en la isla, en la cual un sinnúmero de mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas amorosas. El mensaje estuvo acompañado por un dibujo de una mujer gritando.

“Se llamaba KEISHLA (...)!!!! Y hoy, nos falta! Y nos falta Andrea! Y nos faltan más (lamentablemente) muchas más !!!! GRITEN SUS NOMBRES!!!!! Deja de (...) señalar, juzgar y creer tener la “solución” cuando ni siquiera has estado en esos zapatos! ... ? Te puede pasar a ti, a mi , a tu hija, sobrina, amiga... No somos PROPIEDAD de NADIE!! (...), sí se acabó, SE ACABÓ! No te pertenece! Y DEJEN DE COMPARAR Y MINIMIZAR lo que sucede...”, escribió la artista, para luego señalar la manera en que se sienten las mujeres en distitas situaciones del diario vivir. “¿Cuantas se sienten inseguras pasando por una construcción?¿un callejón? ¿Ir solas al carro? ¿Hacer ejercicio solas? ¿Cuantas piden orden de protección? ¿Estar en una barra solas? ¿Decir que se acabó? ¿Pararte en un semáforo tarde en la noche? ¿Que van a decir si ando con dos panas? ¿Si me niego a X cosa en el trabajo? ¿Que andaba vestida de x manera? ¿Que estas loca? ¿Eres mía y de nadie mas? ... ¿SENTARTE EN LA MISMA MESA FAMILIAR DONDE ESTA TU AGRESOR? ¿SIGO, (...)? ! BASTA YA! #NiUnaMásNiUnaMenos ¡GRITEMOS! A veces, darle una segunda oportunidad a alguien es como darle otra bala porque la primera no te mató”, concluyó.

Mensaje de Lizmarie Quintana en su cuenta de Instagram.

Este mensaje fue compartido por un sinnúmero de personas y fue comentado por otras feminas dentro del mundo artístico como Karla Monroing, Natalia Rivera y Tita Guerrero, entre otras.

De la misma forma, la presentadora Dagmar también se unió al llamado a la justicia para Keishla Rodríguez al escribir: “Mucho dolor, muchas preguntas, muchos por que !! elevo una oración por justicia!”

Por último, la dramaturga y profesora Anamín Santiago también quizo llamar la atención del proceso judicial que se llevará a cabo de aquí en adelante en el caso de la muerte de Keishla Rodríguez. “Presunción de inocencia para que ningún cuerpo legal millonario apele a fallas procesales y logre que el culpable no cumpla con su responsabilidad por este asesinato”, escribió en las redes sociales.