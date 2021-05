Luego de largas horas de agonía que mantuvieron a Puerto Rico en vilo, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó este domingo que el cuerpo localizado ayer a orillas de la laguna San José, en San Juan, es el de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, la joven de 27 años que había sido reportada como desaparecida el jueves pasado.

A continuación detallamos lo que sabemos hasta el momento sobre el caso:

Identificación del cadáver

Los familiares de la mujer que, de acuerdo con su madre, Keila Ortiz Rivera, estaba embarazada, acudieron anoche al ICF para participar del proceso de identificación del cadáver.

La directora del ICF, María Conte Miller, detalló esta mañana que el cuerpo localizado en la orilla de la laguna corresponde al de Rodríguez Ortiz y que la autopsia culminó.

La identificación del cuerpo de Rodríguez Ortiz se produjo mediante el análisis y comparación de placas dentales. Según Conte Miller, la autopsia estuvo a cargo de la patóloga forense Rosa Rodríguez y los resultados serán informados a los investigadores del caso.

Las autoridades cuentan con un cooperador

El Nuevo Día supo que el avance de la pesquisa se debe, en gran medida, a que las autoridades cuentan con la cooperación de una persona que está “aportando información”, pero que no tiene autorización para hablar públicamente.

Investigarán llamadas de Félix Verdejo

Como parte de la pesquisa, las autoridades investigarán las llamadas telefónicas desde el celular del del boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, quien supuestamente tenía una relación sentimental con Rodríguez Ortiz.

Los investigadores buscan establecer qué comunicaciones pudo haber tenido con la víctima antes de su muerte.

Ocupan vehículo

En horas de esta madrugada del domingo, agentes de la Policía ocuparon un vehículo Dodge Durango propiedad de Verdejo en el barrio Caimito de San Juan.

Aunque los oficiales llegaron al lugar a eso de las 9:00 p.m., no fue hasta las 2:00 a.m. que miembros de la División de Servicios Técnicos de la Policía comenzaron a tomar fotografías externas del vehículo y, posteriormente, montaron el vehículo en la flatbed de la Policía. Aunque se esperaba que Verdejo acudiera al lugar, no llegó.

La ocupación del vehículo se produjo luego de que las autoridades comenzaron a investigar un auto que fue captado por las cámaras de seguridad del puente Teodoro Moscoso que discurre sobre la laguna. Las autoridades no descartan que el cuerpo haya sido lanzado desde un vehículo que transitaba por la vía.

Fuentes de El Nuevo Día aseguraron que el video muestra un vehículo detenerse en el puente, pero que sería necesario un análisis debido a que la imagen se veía algo borrosa.

La aparición del cadáver

El cuerpo de Rodríguez Ortiz apareció en horas de la tarde el sábado a orillas de la laguna. Según la Policía, el cadáver fue avistado por una persona que lo vio en el cuerpo de agua y lo reportó a la Policía de manera anónima.

Varias horas después, el cuerpo fue levantado por la Policía tras recibir el visto bueno de la Fiscalía de Carolina y transportado hasta las oficinas de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) en Piñones. Posteriormente, fue transportado al ICF.

No obstante, el traslado del cuerpo al ICF tardó debido a que técnicos de la agencia realizaron tareas de catalogación y recolección de evidencia en el puente Teodoro Moscoso.

Verdejo no coopera con la Policía

Pese a los múltiples llamados de la Policía y su entrevista en el Cuartel General el viernes, Verdejo no se ha mostrado cooperador con la pesquisa de las autoridades.

“Le pido a Félix Verdejo por estos medios. Necesitamos que cooperes con la investigación. Basado en qué, (en que) es una persona que conoce a esta joven desde hace 11 o 12 años”, sostuvo ayer el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, en conferencia de prensa.

La Policía también entrevistó el viernes en la noche a la pareja de Verdejo, quien llegó al tribunal sin abogados y estuvo una hora siendo interrogada por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. La mujer, identificada como Eliz Santiago Sierra, confirmó a la Uniformada la relación entre el boxeador y la víctima.