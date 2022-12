A solo horas de develar su traje típico y a poco menos de un mes de la 71 edición de Miss Universe donde Harnaaz Sandhu, de India, coronará a su sucesora, a la representante de Puerto Rico, Ashley Ann Cariño Barreto, la invaden muchos sentimientos, todos positivos. Sobre todo, puntualizó, la conmueve el apoyo que ha recibido desde que era una de las candidatas de la competencia nacional.

Cada consejo, motivación, elogió, oraciones y buenos deseos, Cariño Barreto, prometió retribuirlos con un desempeño magistral en Nueva Orleans, el próximo 14 de enero de 2023. Su mayor anhelo es traer la sexta corona a su natal, y está trabajando fuerte para ello, sentenció.

“Pero más allá de ganar y de lo que suceda la última noche del concurso, (quiero) hacer a Puerto Rico brillar. No se trata de yo brillar como persona mediante todo el esfuerzo que he puesto, también es hacer brillar a las personas que han estado conmigo, que me han apoyado, que me han dado las herramientas que necesito y que han servido como fuente de apoyo y crecimiento”, pronunció con sinceridad.

La joven, que en noches despejadas disfruta contemplar las estrellas con alguno de sus telescopios aprovechó la conversación con El Nuevo Día para aplaudir y enaltecer la gesta de la estructura gerencial local de Miss Universe, que debutó este año. La misma está compuesta por la comunicadora y empresaria Yizette Cifredo, gerente y encargada de la franquicia; la modelo y Miss Universe Puerto Rico 2020, Estefanía Soto, mentora de las candidatas y Sonia Valentín, productora de la transmisión de Miss Universe Puerto Rico.

“No sé cómo ha sido los años anteriores, pero tengo un equipo que ha estado ahí. Tengo una directora que está bien pendiente de todo el proceso y son un grupo de profesionales, que saben lo que están haciendo y sé que, junto a ellos, voy a llegar más lejos de lo que yo podría llegar sola”, exclamó.

Aunque fuera del mundo de las cámaras y las pasarelas se considera una viajera de equipaje ligero, para el vuelo que tomará con destino a Nueva Orleans, donde tendrá su cita con el universo, la soberana desconoce la cantidad de maletas que necesitará.

“Por el momento se contemplan alrededor de 11 para 10 días, imagínate, pero eso puede cambiar”, dijo quien acogió la filosofía de vida de que “menos es más”. “Ya estamos trabajando en eso. Yo creo que es una de las cosas que la gente siempre está más pendiente, a cómo se va a ver la reina durante ese proceso. No es solamente escoger ropa, uno tiene que mirar lo que es el clima, la cultura de Nueva Orleans, que es un estado que tiene mucha cultura. El ajuar va a ser muy interesante”, prometió.

Ya lista para regalarle a ustedes, nuestros lectores, unas tomas fotográficas deslumbrantes, Cariño Barreto habló sobre la concursante que, por su preparación y estado físico considera más fuerte. Su respuesta dejó a todos los presentes con una idea de qué esperar la gran noche del 14 de enero de 2023.

“Sí, hay una candidata que creo que es la más fuerte y está representando al país de Puerto Rico”, exteriorizó confiada.