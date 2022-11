Para muchos, el 2022 pasará a la historia como un año de retos. Desde el repunte de casos positivos de COVID-19, que en enero colocó la tasa de positividad en 37.05%, hasta el impacto del huracán Fiona el 14 de septiembre, los pasados 11 meses pusieron a prueba –una vez más- la fortaleza de los puertorriqueños.

Sin embargo, la llegada de los días cortos y noches que parecen no tener fin, anuncian la proximidad de la época festiva. Se asoma ese período donde el dolor encuentra alivio en un abrazo y la esperanza de mejores temporadas se reparte por igual con cada saludo.

Lo cierto es que aunque cada quien le otorga un sentido distinto a la Navidad, estas fechas siempre vienen cargadas de momentos para nunca olvidar. Esto, la Miss Universe Puerto Rico 2022, Ashley Ann Cariño Barreto, lo tiene bien presente.

Sobre sus planes, preferencias y deseos para las festividades navideñas, así como de los últimos detalles previo al certamen internacional, que tendrá lugar el 14 de enero de 2023 en Nueva Orleans, la fajardeña de 28 años conversó con Magacín al mismo tiempo que modelaba algunos diseños -en exclusiva- ideales para los eventos decembrinos.

“Para mí, la Navidad siempre ha sido una festividad importante y este año creo que va a ser un poquito difícil porque cae justo entremedio de la preparación para Miss Universe. Voy a estar a una semana de viajar a Nueva Orleans, pero estoy contenta porque también va a ser mi primera Navidad aquí, en Puerto Rico”, comenzó la amante del arroz con gandules, pernil asado y pasteles con kétchup, como enfatizó.

Relajada, enfocada y satisfecha con su preparación hasta hoy, Cariño Barreto aseguró que está lista física, mental y emocionalmente para representar al terruño borincano ante el mundo. Quien reside en Kissimmee, Florida desde que tenía 5 años de edad dijo con convicción que se siente “mucho más” preparada de lo que estuvo para Miss Florida USA y Miss USA en el 2021.

Con su representación a Kissimmee Sur, la mayor de los cinco hijos en el matrimonio compuesto por José Cariño y Olga Barreto, se convirtió en la primera concursante proveniente de esta ciudad del Condado de Osceola en ostentar el título de Miss Florida USA. Por su parte, en el concurso que busca a la mujer más bella de Estados Unidos, ocupó el puesto de segunda finalista.

La aficionada del canotaje adelantó que no le preocupa llegar a las reuniones de familiares y amigos donde se acostumbra servir cuanto aperitivo, plato y postre típico existe. Su meta antes de partir a Miss Universe 2022 es aumentar de peso.

“Yo siempre he sido bien delgada, y rebajó mucho. También sé que una de las tendencias es que las candidatas rebajan cuando llegan al certamen, así que yo voy a estar comiendo arroz con gandules, pasteles, pernil y ensalada de coditos”, reafirmó. “Acepto todas las invitaciones”, incluyó entre risas mientras el artista de maquillaje y peinado, Ángel Rivera trabajaba en su arreglo personal para la sesión fotográfica.

La rehabilitadora psicosocial certificada, reconoció que no tiene paciencia para envolver regalos, pero se goza el gesto de obsequiar. “¡Y recibir regalos! Por si acaso”, agregó con tono jocoso. También nombró que Navidad y Acción de Gracias son las dos fechas que más espera del calendario, pues la invaden los recuerdos de su niñez.

En esa línea, Cariño Barreto trajo a su memoria la Navidad del 2008, cuando una situación fuera del control de sus padres, llevó a la familia de siete integrantes a pasar este día especial en un hotel. Con esta experiencia, la modelo confirmó lo que dice la conocida frase: “Hogar es donde está el corazón”.

“Me acuerdo que, aunque estábamos en un hotel chiquitito, fue una Navidad inolvidable porque como quiera tenía a mi familia. Mis padres hicieron todo lo posible para que todos nosotros tuviéramos un regalo y creo que ese ha sido mi día festivo más memorable”, mencionó.

Hasta el momento, los Cariño Barreto no han podido sentarse para organizar el calendario festivo. La mayoría de los esfuerzos –individuales y en común- han estado dirigidos en la noche final de Miss Universe 2022. Sin embargo, la también estudiante de ingeniería aeroespacial sí tiene el clóset listo para los planes que surjan.

Para los esperados días de diciembre, los básicos en el guardarropa, según Miss Universe Puerto Rico 2022, son las piezas en cuero y un traje rojo. “Creo que siempre uno se termina poniendo un traje rojo, negro o blanco”, verbalizó mientras se hacía parte del estilismo a cargo del estilista de moda Edgar Ramos.

En cuanto a la decoración del rey y protagonista del hogar -el árbol- la aspirante a la corona universal se describe de gustos minimalistas. Sin dejar de sorprender con su buen sentido del humor, también ofreció una explicación.

“Fíjate, no me gusta cargarlo. Algunas veces bastan las luces y dos o tres adornos, y ya. No soy de las que pasa mucho tiempo encima del árbol”, comenzó. “Sí, porque yo pienso que después voy a tener que quitarlos. Prefiero irme simple”, agregó luego de pensar unos segundos.