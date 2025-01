Así fue que un álbum de 2010 logró ser número 1 en la lista de canciones de iTunes

Montag ya era miembro del elenco de “The Hills”, que debutó en 2006, cuando conoció a Pratt, quien se unió al reality show de MTV en su segunda temporada. La pareja, especialmente Pratt, adoptó sus personajes en pantalla como villanos en busca de atención, incluso publicaron un libro, “How to Be Famous: Our Guide to Looking the Part, Playing the Press, and Becoming a Tabloid Fixture” (Cómo ser famoso: nuestra guía para parecer el personaje, jugar con la prensa y convertirse en un elemento fijo de los tabloides), en 2009, el mismo año en que se casaron.