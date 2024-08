Así nació el “Bebesauro”: la curiosa realidad del “influencer” boricua

“La prima de mi pareja, el doctor Juan Figueroa siempre me decía cositas como bebé, bebedraculis, y un día me llamó Bebesauro. Y yo dije ¿qué? Luego, hice un video y bien ‘random’ me salió y saludé utilizando esta palabra y a la gente le encantó. Desde ahí, yo soy el Bebesauro mayor y ellos son mis bebesauros”.