La nueva temporada de “La casa de los famosos All Starts” comienza este martes, 4 de febrero y aunque hasta el momento, no se ha revelado el nombre de las celebridades que regresarán una vez más a la casa de Telemundo ,sí hay una famosa que ya ha hablado de su reingreso, Niurka Marcos.

Su hijo, Emilio Osorio, participó en “La casa de los famosos”, versión México y llegó hasta la final, ocupando el quinto lugar. De igual manera, Marcos arremetió nuevamente por el formato luego de que se le negara la entrada a los estudios de Televisa: “Estoy muy contenta, la familia nuevamente unida; no estoy triste, con la pena, estoy muy contenta que mi hijo haya salido de esa mierda llena de fraude, estoy fascinada porque mi hijo cumplió su cometido de darse a conocer con toda la gente y no estoy triste porque no ganó, porque ese no era el objetivo ni para él ni para nosotros, el objetivo era que la gente lo conociera”.