¿Entrarías a la casa de los famosos?

¿A quiénes te gustaría tener dentro de la casa contigo?

Si tuvieras que nominar a Maripily, ¿con cuántos puntos serían y por qué?

¿Te ves con ella de nuevo en la casa?

“Tengo que decir que la convivencia fue superdifícil con ella. No fui la única habitante… que se te posicionen todos los habitantes detrás, es que evidentemente hay un problema de convivencia, un poco difícil”.

Las expresiones de Corcino se dieron desde los estudios de Telemundo Center , en Miami, como parte de su visita a varios programas del canal. Hasta el momento, no se ha confirmado los nombres de los habitantes de esta nueva temporada, pero se anticipa que algunas de las celebridades más controversiales y explosivas de ediciones anteriores entrarán nuevamente a la casa.

“Dudo que ella entre y que Puerto Rico quiera que entre.' Ella, y lo he dicho antes, no es tema de mis conversaciones. Para la casa la que va es el huracán boricua. A las réplicas y las trepadoras no las quieren ahí. La que quieren es la auténtica. La que quieren ver y va es la que el público respaldó, fue la ganadora y se quedó con ganas de verla en la casa. Por eso voy a regresar”, aseguró María del Pilar, nombre de la modelo.