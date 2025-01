“Le toca a Telemundo decir cuál será mi papel en ‘La casa de los famosos All-Stars’ y en Miami tengo otro contrato pendiente que también ellos van a anunciar en las próximas semanas. Son dos grandes contratos en mi vida y me va a consumir mucho el tiempo. Con tristeza te digo que me tengo que mudar a México y Miami. Amo a Puerto Rico y me mudé hace dos años para acá y alquilé el apartamento de Miami para estar con mi familia y mi gente en Puerto Rico, pero lamentablemente la vida me da otro giro y me tiene que sacar de mi país sin quererlo. Pero voy a seguir viniendo a la isla porque estar en mi tierra es estar tranquila y en paz”, reveló la empresaria en un aparte con El Nuevo Día luego de presentar, hoy, martes, su nueva línea de adobo y sazón exclusivo Maripily en alianza con la empresa ponceña, Campolor, responsables en diseñar y confeccionar los condimentos culinarios.