“Esta es mi última competencia, y me retiro. Este es mi último ‘reality’ y me retiro de los ‘reality shows’. Este es el último y cuando salga de aquí me preparo dos o tres meses para competir en bikini, y salgo de ahí y monto el ‘gym’. Es para que la gente vea la transformación”, aseguró la modelo puertorriqueña Maripily Rivera, el pasado 25 de enero, dos días después de haber ingresado a “La casa de los famosos 4″ de Telemundo.