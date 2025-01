Paulo Quevedo habla sobre el fin de su amistad con Maripily Rivera: “Estoy muy decepcionado”

Nada es para siempre, o al menos eso parece suceder entre las amistades de muchos de los exhabitantes de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, a menos de un mes de comenzar la quinta edición que promete reunirá a algunos de los exparticipantes más controversiales de su historia.

Aunque al momento no se han anunciado los nombres de quiénes regresarán a convivir en la casa dirigida por La Jefa, uno de los nombres que suena en las redes sociales es el actor mexicano Paulo Quevedo y quien recientemente se encuentra en el “ojo del huracán” tras sus declaraciones en contra de la empresaria puertorriqueña y ganadora de LCDF4, Maripily Rivera.

La amistad entre ambos artistas, y que nació a raíz del “reality show” de Telemundo parece haber terminado en malos términos, esto luego de que Quevedo alegara que Rivera lo acusó del robo de un cargador “entre gritos y ofensas”.

“Han estado hablando y amenazándome que van a estar diciendo muchas cosas y acusándome de muchas cosas, entonces yo tengo que aclarar ciertas cosas sobre lo de Maripily”, dijo Quevedo en entrevista con el periodista boricua Carlos Adyan para “En casa con Telemundo”.

Cabe recordar que el actor estuvo en Puerto Rico el pasado mes de noviembre, precisamente compartiendo con la modelo boricua. Asimismo, formó parte de las presentaciones de su pieza de comedia teatral “La casa de Maripily: ¡se vale to’!”, en Florida.

“Ha habido unas acusaciones que ella me quiere acusar ahí de robo, es algo que yo no he querido tocar, es un robo a través de un patético cargador y de ahí se empezó a generar otros chismes en donde me bloqueó precisamente por otras razones ahí absurdas y, pues nada, después de todas las cosas que vivimos en Puerto Rico de ciertas acusaciones, de ciertos gritos, de ciertas ofensas todo tiene su límite, yo llegué a ese punto y cuando ella me tachó de ladrón esa fue la cerecita que puse arriba del postre”, explicó sobre su versión de los hechos.

“Yo igual no tengo el trabajo de hace 15 años atrás, pero sí tengo dinero para un cargador”, aseguró el mexicano.

Durante la entrevista, el también modelo de OnlyFans dio a entender que otra de las razones de su “desilusión” con Rivera fue debido a otra exhabitante de la casa, la periodista española Cristina Porta, con quien también tuvo una amistad durante su participación. “Ella no estaba en ninguna posición de haber tocado un tema tan personal, no sé quién se cree que es para hablar de un tema personal y encima estar mencionando a terceros. Yo creo que ahí sí estuvo completamente fuera de lugar después de todo el respeto que yo le tenía… yo a Maripily no la he agredido, no le he faltado el respeto, la he tratado como ella se merece y yo he recibido totalmente todo lo contrario, así que sí estoy muy decepcionado con Maripily”.

1 / 17 | Paulo Quevedo: El habitante de "La casa de los famosos 4" que llegó en séptimo lugar. Paulo Quevedo entró a "La casa de los famosos 4" el 17 de marzo, casi dos meses después que comenzara el popular reality show. - Suministrada

A preguntas de Telemundo sobre si estaría dispuesto a una reconciliación con Rivera, quien podría tener algún tipo de participación en la edición “All-stars” Quevedo parece no verlo viable alegando que “Maripily me ha decepcionado mucho la verdad”. “No voy a tocar temas personales, puedo hablar nada más de su conducta respecto a mi persona, a nuestra amistad, la que empezamos a confabular después de la casa y vuelvo a reiterar yo a ella la empecé a conocer a partir de La casa en adelante, verdaderamente me he llevado una decepción de haberla conocido así porque me ha decepcionado muchísimo”.

Al momento, la puertorriqueña no se ha expresado directamente al respecto, sin embargo, a través de sus historias en su cuenta de Instagram dijo ser “la sensación del chisme”.

“La casa de los famosos All-Stars” será conducida por Jimena Gállego y Javier Poza, tras la salida de Nacho Lozano.