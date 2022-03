Para una madre no hay situación más desesperante que vivir el suspenso de que su hijo puede morir en cualquier momento. Así se sintió Lucy Santiago, madre de Manny Manuel, durante mucho tiempo.

La vida de excesos, descontrol y adicciones que llevaron a Manny Manuel a estar al borde de la muerte en cinco ocasiones (entre accidentes de autos y golpizas), ha sido un torbellino de emociones para la progenitora del artista, que todos los días frente al altar de la Virgen de la Misericordia que tiene en su casa, ora por su hijo.

“Pensé que podía morir, pero Dios me lo salvó. Después de tanto sufrimiento que he pasado, gracias a Dios lo tengo aquí. Espero tenerlo hasta el último día de mi vida”, revela Lucy mientras abraza a su hijo en la sala de su casa, donde ambos han vuelto a reencontrarse tras el regreso del artista a la residencia de su familia en Villalba, luego de haber salido de allí hace más de 30 años.

PUBLICIDAD

Manny Manuel se fue de la casa de sus padres en plena juventud en busca de lograr sus sueños musicales y de demostrarle a su familia, en especial a su fenecido padre, Silvestre de la Cruz Hernández Marrero que podía vivir de su talento.

Han pasado más de tres décadas y el merenguero ha validado una y otra vez la grandeza de su talento desde su inicio con Los Sabrosos del Merengue y mediante una extensa carrera como solista. Sin embargo, sumado a una trayectoria de éxitos profesionales, también le ha tocado enfrentar tropiezos, problemas y situaciones personales que han moldeado al artista que hoy asegura vivir una tranquilidad y plenitud que hace muchos años no experimentaba.

El “Rey de corazones” regresó el año pasado a su “refugio de amor”, nuevamente a los brazos de doña Lucy, el pilar y el sostén del cantante de 49 años.

El retorno de Manny Manuel a la misma casa que nació mediante comadrona fue determinado en el 2021 por un juez en el Tribunal de Caguas que permitió que el cantante cumpla su proceso y tratamiento de rehabilitación ambulatorio intensivo desde su casa. El intérprete estuvo involucrado en dos accidentes automovilísticos el mismo día en diciembre del 2020 por presuntamente conducir bajo estado de embriaguez. Manny Manuel hizo un alegato de culpabilidad y comenzó su tratamiento contra la adicción.

Previo a la determinación judicial, Manny Manuel no comprendía que tenía que regresar a sus raíces para reencontrarse y salir de la oscuridad en la que afirma estaba sumergido.

PUBLICIDAD

El cantante recibió a El Nuevo Día en su hogar que ubica entre la colindancia de Villalba y Orocovis, a poco más de una hora y media de San Juan para narrar que vive en paz en su proceso de sanación y rehabilitación, y cuán vital ha sido tener a su madre a su lado.

“Por un tiempo rechazaba este refugio. No entendía que aquí era que iba a contestar muchas de mis preguntas y a solucionar muchas de las turbulencias de la mente y el corazón”, confiesa el artista.

¿Cómo ha sido regresar a tu casa?

“Ha sido la decisión más importante y más favorable, más certera de mi vida. Algunos pueden pensar, ‘qué vergüenza, volver a casa de su mamá'. Por el contrario, para mí ha sido la mejor decisión del juez, la mejor decisión que la vida me ha regalado al volver aquí. A regresar a mis principios, hacer una conexión con mi niño interior, con el niño que jugaba por todo esto. Nací aquí en esta casa. Estar aquí me ayudó mucho a mi sanación y a saber lo que tengo que tener y el valor de lo que tengo que dejar atrás”.

¿Has vuelto a la falda de tu madre, a tu casa, ¿qué realmente has encontrado?

“El valor por las cosas, la tranquilidad. El levantarme y tener un día con paciencia en el campo. La tranquilidad que te brinda tener pausas, detenerte en la vida desde el balcón; a respirar, a tomarte tu taza de café negro que te hace tu mamá; hacer una pausa y decir ‘vamos a comenzar el día, vamos a hacerlo bien’. Gracias, Señor, porque gané un día más para mí, para la sociedad, para toda la gente que me ama”.

PUBLICIDAD

Si te hubieses quedado en un programa de desvío de rehabilitación como los anteriores, ¿entiendes que hubiese sido diferente al hecho de estar aquí?

“Ciertamente sería un poco duro. Cada centro, cada lugar, cada profesional es una sabiduría para los que no conocemos lo que está pasando en nuestro cuerpo. Fuera de aquí sería un poco más duro, más tedioso, más angustiante, aunque no dejaba de ser un aprendizaje. Es muy diferente el tener a mi madre a mi lado, el ver a mis hermanas, a mi sobrino. Es un compromiso diario. Es un compromiso que tengo con llegar aquí todos los días bien. Por agradecimiento, por respeto, porque no puedo fallarle a mi familia, porque no puedo fallarme a mí, porque no me veo llegando aquí de otra manera que no sea con mis cinco sentidos. Fallarle debe ser horrible para mi madre, debe ser horrible para mi sobrino verme llegar por ahí desaliñado”.

¿Te avergonzaba regresar a la casa de tu madre?

“Definitivamente no tengo nada que buscar en San Juan. Todos los cartuchiba a quemar en San Juan los quemé. Cuando vivía en San Juan venía aquí a visitar a mi mamá y no pasaban dos horas que me entraba un culillo de que me quiero ir. Me aburría estar aquí y mi mamá decía, pero muchacho, quédate aquí un ratito, quédate hasta mañana y yo no. ,(Decía) me voy de aquí. Pero lo que quería era salir quizás del silencio, de esta calma que hoy la amo e irme al bullicio, a la fiesta. También, estaba acostumbrado a vivir en San Juan, a tenerlo todo accesible. Ahora es al revés. Estoy ansioso por irme a mi casa. Quiero ir al campo, quiero estar aquí. Cuando veo este lugar digo: no tengo que tener un peso en el banco. Soy millonario”.

PUBLICIDAD

Según el tribunal tienes unas restricciones aunque estés en la casa. ¿Cuáles son y por cuánto tiempo?

“ Tengo que estar aquí hasta cierto horario, pero me dan libertad para ir al gimnasio, a estudiar, a la iglesia, a las citas médicas, a trabajar y al tribunal. Esto comenzó en junio del año pasado y son dos años. Pude viajar a Orlando a trabajar con supervisión y al otro día hacerme pruebas toxicólógicas. Es un proceso quizás tedioso, pero yo estoy claro conmigo. No tengo ningún problema” .

Una vez se cumplan los dos años en el 2023. ¿Te quedas aquí o regresas a San Juan?

“Definitivamente no tengo nada que buscar en San Juan. Todos los cartuchos que creía que iba a quemar en San Juan los quemé. Cuando vivía en San Juan venía aquí a visitar a mi mamá y no pasaban dos horas que me entraba un culillo de que me quiero ir. Me aburría estar aquí y mi mamá decía, pero muchacho, quédate aquí un ratito, quédate hasta mañana y yo no, (decía) me voy de aquí. Pero lo que quería era salir quizás del silencio, de esta calma que hoy la amo e irme al bullicio, a la fiesta. También, estaba acostumbrado a vivir en San Juan, a tenerlo todo accesible. Ahora es al revés. Estoy ansioso por irme a mi casa. Quiero ir al campo, quiero estar aquí. Cuando veo este lugar digo: no tengo que tener un peso en el banco. Soy millonario”.

En un momento de tu carrera, económicamente, ¿llegaste a tener más de un millón de dólares en el banco?

“Sí, ciertamente. En líquido y en propiedades”.

¿Perdiste esas propiedades?

“No tengo ninguna de ellas. Se vendieron unas, se perdieron otras. Otras las vendí a tiempo, pero de igual manera las disfruté. Lo perdí. No me hacen falta, no me molestan, no me resiento”.

PUBLICIDAD

En ese sentido, tú siempre has sido desapegado de lo material

“Siempre he sido así. A lo material no me apego. No sé si es bueno o es malo, pero gracias a Dios no me apego y puedo desprenderme fácilmente de un automóvil, de una casa, de un departamento, de la ropa misma. He dejado ropa y el clóset al mes está lleno de nuevo para la gloria de Dios”.

Has estado anteriormente en centros de rehabilitación. Cada experiencia es distinta, pero ¿qué es lo diferente?

“ La sabiduría que he creado hoy y que no tenía quizás hace seis meses ha sido muy distinta. Entiendo, que ya yo venía pidiendo esto a Dios, al universo y como lo iba declarando, tenía que llegar el momento. Yo decía: ¿Dios mío, hasta cuándo me vas a pulir? Porque este no soy yo, esta persona no soy yo. Y tú sabes que no soy yo. Tú conoces mi corazón. ¿Hasta cuándo? Porque dicen que la piedra se pule hasta que sale el diamante. No quiero sentirme en el pozo tan oscuro y de mierda que me he sentido. Me sentí inmerso en la vergüenza. Todos esos sentimientos tan horribles que viví. No quiero estar ahí de nuevo. El cuerpo también dice basta ya. Me repugna el solo hecho de pasar por un quisco cuando voy por la carretera y ver gente tomando alcohol. No puedo pasar ni por una góndola del supermercado con bebidas alcohólicas”.

¿Qué te provoca el alcohol?

“Me repugna, me repugna hasta el olor. Siento hasta náuseas. Cambiar esa manera de pensar psicológica se puede hacer. Es lo diferente. Tú puedes trabajar con tu mente y enviarle otro mensaje. Lo he logrado y hoy digo que tengo repulsión por el alcohol, que era lo que había pedido al universo, al ser supremo”.

PUBLICIDAD

¿Qué pasa si hoy pruebas una gota de alcohol?

“Si tomo una gota de alcohol voy a encontrar la adicción donde mismo la dejé. Tengo eso bien claro. Cuando tú vuelves a tomar refresco vas a encontrar el refresco donde lo dejaste, igualmente la comida, igualmente las mujeres, los hombres, el casino, todos son adicciones. Todos hablamos del alcohol y la droga porque es lo que tenemos presente como adicción en el país o en la sociedad, pero hay muchísimas adicciones. La gente no se da cuenta y es un peligro”.

¿Te sientes libre?

“Me falta todavía por volar. Estoy en plenitud. Hoy día te puedo decir con toda honestidad, que me siento en una plenitud que nunca pensé que iba a vivir en carne propia, lo que es el significado de la palabra plenitud. He descubierto en esta vuelta que es maravilloso cuando vas por el carril correcto, no tienes que levantar las manos, todo te va a llegar”.

¿Te sientes solo?

“Por momentos me sentía solo. Hoy no me siento solo. Estoy conmigo mismo que es la mejor compañía sobre la faz de la Tierra”.

¿Dónde están los amigos y amigas que te acompañaban en muchas ocasiones?

“La vida los sacó. No tuve que mover un dedo”.

El suceso de Palmas de Gran Canaria ¿ha sido la vergüenza más grande de tu carrera?

“Sí. Fue una vergüenza horrible, porque estás fuera de casa y los de casa te están viendo y uno piensa cómo piso ese aeropuerto. Eventualmente tuve otras recaídas, pero esa fue la que me dio el halón más grande de mi vida. Fue horrible”.

Igual fue una lección en tu vida, ¿verdad?

“Definitivamente. Hoy agradezco todas las cosas que me han pasado, porque me han hecho ver y valorarme como ser humano”.

¿Tienes algún pendiente que te gustaría completar en el campo?

“Sí. Es un deseo de mi padre que no pudo realizar y mi sueño es poder lograrlo como un regalo para mi madre. Estoy comenzando de nuevo poco a poco y es muy duro. Uno de los sueños de mami es que termine la casa que papi empezó a construir en uno de los terrenos que heredó. Mi sueño es que ella no se vaya de este mundo sin ver esa casa terminada. Sería una bendición tener a mi padre vivo en este momento, él sería mi maestro para lograr el gran sueño de mi mamá”.