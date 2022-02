Los propietarios del restaurante “La Bohemia”, Javish Victoria y Awilda Pedroza tienen una larga y bonita historia de amor que comenzó a mediados de la década 1970 cuando la joven apodada “La Mimosa” estaba en la cresta de su popularidad como cantante y como personalidad de la televisión. Victoria apenas comenzaba a darse a conocer como uno de los integrantes del grupo de merengue Conjunto Quisqueya, orquesta que nació en San Juan.

“Hubo un cruce inicial en el mismo ambiente artístico, pero por medio de un amigo mutuo fue que nos conocimos. Recuerdo que fui a una fiesta de cumpleaños y ahí fue la primera vez que nos vimos y hablamos. Después de ahí, quedamos encantados, uno del otro, pero todo empezó como un relajo”, comentó Pedraza durante una animada conversación telefónica.

Para Awilda Pedroza, la clave de su matrimonio con Javish Victoria ha sido el amor, la fe y el acompañarse en proyectos que les apasionan. (Suministrada)

“Nuestra relación fue sin formalidad. Al principio fue todo de amigos, porque yo nunca había llevado un hombre a mi casa, ni le había presentado a nadie a mi familia. Era la primera vez que formalmente llegaba a mi vida alguien tan importante”.

En ese momento, cuando apenas tenía 21 años, Pedroza ya era una estrella de la televisión y la farándula puertorriqueña, donde se presentaba constantemente en programas de variedades y de entretenimiento de todos los canales, había grabado varios álbumes, además de participar de fiestas patronales, por lo que se pasaba viajando todo el tiempo. Awilda ganó reconocimiento como baladista por la emotividad que siempre impartía a sus interpretaciones y por su timbre vocal afinado e inconfundible. De hecho, la cantante firmó en esa época un contrato de exclusividad con el Canal 11, por lo que salía constantemente en el programa diario “Cambia Cambia con Alfred”, de Alfred D. Herger y, aparte de eso, también trabajaba en el programa nocturno “Yo soy el Gallo”, con José Miguel Class. Entre los temas que más éxito alcanzaron en su carrera se destacan “Primera cosa bella”, “Yo no soy esa”, “Amigos no” y “El mimoso”.

Fue en ese momento que comenzó a salir con Javish, algo que hizo que sus prioridades fueran cambiando poco a poco.

“Cuando nos conocimos, él tenía su carrera también, y no nos veíamos tan seguido. Cuando la relación se formalizó un poquito más, pues ya uno busca la forma de cómo verse, aunque había mucho trabajo”, explicó Pedroza, quien se casó con Victoria el 28 de enero de 1979. “Cuando la relación continuó, ahí el Conjunto Quisqueya estaba en todo su apogeo y ya en ese momento tuvimos que sobrepasar muchas circunstancias, ya que llegaban a mis oídos muchos comentarios hablándome cosas negativas sobre él y que no íbamos a durar mucho tiempo juntos. Y ya ves. Nuestro amor fue más fuerte que todos esos comentarios y hasta el sol de hoy ya llevamos 43 años de casados”.

Una vez se casaron, Pedroza decidió dedicarle más tiempo a su matrimonio, razón por la cual decidió terminar su contrato con el Canal 11.

“Me quedé en la casa, traté de tener familia, pero no pudimos, porque se me complicaron los embarazos. Llegó el momento que por mi salud decidimos mejor quedarnos sin hijos, pero la vida nos regaló muchos sobrinos, además de que con la carrera no había mucho tiempo para pensar y seguimos adelante con nuestra relación”, mencionó la cantante, quien se presenta todos los domingos en la tarde en La Bohemia, junto a su esposo.

Al preguntarle sobre cuál considera que ha sido la clave del éxito en su relación, la puertorriqueña no se lo achaca a un factor en particular. “No hay una clave, ni hay una pastillita mágica, ya que esto del matrimonio es algo que va día a día. Pero sí hay que tener consideración, respeto a la pareja y darle su espacio. Son muchas cosas que se integran para que haya una relación saludable”, añadió la puertorriqueña. “Nosotros no somos perfectos, porque tenemos altas y bajas, pero dentro de cualquier situación tratamos de buscar alguna solución y olvidar muchas cosas. Pero lo más importante es que tenemos mucha fe en Dios. Porque uno tiene que vivir con la fe en la casa y en el matrimonio, porque eso mantiene la estabilidad en las personas”.

Otro detalle que Pedroza entiende que ha ayudado a la estabilidad como pareja es el haber apoyado a su esposo en todo aquello que le gusta. “A Javish siempre le han gustado los negocios, por lo que hemos tenido varios negocios, y yo lo he respaldado al 100 por ciento en todos, porque eso lo hace feliz y cuando nos integramos en los negocios, siempre ocurren situaciones muy positivas para nuestra relación”, concluyó.