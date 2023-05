No siempre se tiene la oportunidad de ver a solo unos pies de distancia al exponente urbano Bad Bunny. Hoy fue uno de esos días que los fanáticos podían verlo sin tener que pagar un boleto.

Por esta razón, desde las seis de la mañana comenzaron a llegar entusiastas no solo de la estrella de calibre mundial, sino de la World Wrestling Entertainment (WWE), que acudieron al llamado de presenciar la conferencia de prensa abierta al público como antesala a los dos eventos “SmackDown” y “Backlash”, que se llevarán a cabo esta noche y mañana, 6 de mayo, respectivamente.

Como si no bastara con que a pleno mediodía el sol estuviera inmisericorde, el calentón se formó en las afueras del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en el Palacio Plaza, donde llegaron activados y listos para la acción unas trescientas personas aproximadamente para apostarse frente a una tarima, con cinturones de memorabilia de la lucha libre, así como pancartas, incluyendo una que ilustraba la tarjeta electoral expedida en el 2020 por Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista.

Si algo demostraron los presentes es que más allá de seguir al intérprete de “Un Verano Sin Ti”, son seguidores reales de la lucha libre, quienes gritaban eufóricamente al ver desfilando por la tarima a superestrellas de la WWE, tales como: Zelina Vega; Rey Misterio; la campeona de la marca SmackDown, Rhea Ripley; Dominik Mysterio; y Cody Rhodes así como los animadores. El público, que interactuaba y profería todo tipo de palabras soeces con algunos luchadores, incluyó personas de todas las edades, incluyendo niños.

Por fin llegó el momento de que el luchador profesional retirado y actual jefe creativo de la WWE, Paul Michael Levesque, mejor conocido como “Triple H”, quien también fue aclamado, presentara a Bad Bunny. El exponente urbano lució un mahón con una camisa blanca tipo guayabera con los botones abiertos, dejando ver una camisilla, y en la cual llevaba dos listones confeccionados de banderas de Puerto Rico bordadas.

“Muchas gracias por estar aquí, lo aprecio mucho. Me alegra que le estén dado ese cariño y amor, para que esta gente sepa de lo que está hecha la gente de Puerto Rico, que son los mejores fanáticos del mundo entero, ellos lo están sintiendo. Así que gracias por eso”, fueron las primeras expresiones del galardonado artista para luego agradecer a la gente de la WWE y a Triple H, además de darles las gracias por haber llegado a Puerto Rico.

Muchos con carteles en mano, dijeron presente al mediodía del viernes para ser parte de la antesala a los eventos de la WWE. (David Villafane/Staff)

Para esta ocasión, Bad Bunny optó por lucir su cabellera rizada, gafas y una cascada de cadenas de oro colgadas de su cuello. A finales de abril dejó saber que volvía al cuadrilátero, pero esta vez desde su casa, en Puerto Rico, para ser parte del “Backlash”, en donde se enfrentará a Damian Priest como su rival.

“Este es un evento que se ha hecho con mucho amor. Desde que la WWE se acercó para colaborar de nuevo conmigo, les dije que estaba 100 por ciento dispuesto, pero con una sola condición, y es que el evento grande fuera aquí en Puerto Rico. Así que estoy contento de que hoy será el primer ‘SmackDown’ ever en la isla televisado. Y mañana, 6 de mayo, después de más de 15 años, por fin un evento grande en Puerto Rico. Recuerdo que ‘New Year’s Revolution’, yo estaba chamaquito, eso fue en el 2005, yo era un niño. Me acuerdo que no pude ir y me quedé con las ganas, triste en casa. Pero, mañana va a ser diferente porque voy a estar aquí, me lo voy a gozar con todos ustedes. No solamente eso, no voy a estar como fanático disfrutando, voy a estar en el ring rompiéndole la cara al c@#$%n de Damian Priest”, expresó como última promoción de su lucha callejera.

La conferencia de prensa, que duró poco menos de media hora, culminó con un intercambio de cachetadas y empujones entre Damian Priest y el cantante, quien le dijo ser un campeón en todo lo que hace, y que mañana no será la excepción.

Desde horas de la mañana, fanáticos de la WWE aguardaban para ver a las superestrellas. (David Villafane/Staff)

Desde todas partes

Desde diversos pueblos de la isla y hasta desde Estados Unidos llegaron para la conferencia de prensa como preámbulo a los dos eventos a celebrarse en el llamado “Choliseo”, que se transmitirán en vivo desde la isla.

Uno de los primeros en llegar fue Gabriel Cosme de San Juan, de 19 años, quien llegó a las 6 de la mañana para presenciar la conferencia. Dijo ser fanático de la WWE y de Bad Bunny, por lo que mañana estará asistiendo al “Backlash”.

Por otra parte, Stephanie Robles llegó desde Ponce junto a su novio Richard Montalvo y otros familiares, a las 8:30 a. m., para presenciar el encuentro con el público. “Quiero ver a Bad Bunny y a Damian Priest. Me gusta la lucha libre, y a él le encanta más todavía. Esperamos que esté c@#$%n”, dijo mientras sostenía un cartel. “Le voy a Damian Priest, esperemos que le den una pela a Bad Bunnny”, dijo Stephanie, mientras Richard agregó: “Bad Bunny que se quede cantando, el ring es de Damian”.

Mientras las hermanas bolivianas Jazmine y Camila Zamorano vinieron desde Washington D.C. a los dos shows. “Nuestros novios son fanáticos de la lucha libre, son puertorriqueños. Nosotras estamos en eso, aprendiendo. Pero somo superfanáticas de Bad Bunny. Le vamos a él, que le dé duro a Damian”, dijeron.