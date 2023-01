Con el paso de los días se siguen dando a conocer detalles sobre el incidente que protagonizó el cantante Bad Bunny con una fanática en Casa de Campo, en la República Dominicana, en la cual la estrella de la música urbana le arrebató de las manos de la joven un celular, mientras esta trataba de hacerse una foto, y lo lanzó al suelo.

Anoche, durante el programa “Siéntese quien pueda”, de la cadena Unimás, animado por Julián Gil, mostraron una entrevista realizada a un alegado testigo del incidente que indicó, entre otros detalles, que la familia de la joven implicada está en proceso de reunirse con sus abogados y que la fanática está deprimida por toda la situación.

“Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso”, contestó Aquiles ante preguntas del periodista Alex Rodríguez sobre si estaba en planes de reunirse con abogados. Además de eso, el testigo indicó que ha mantenido contacto con familiares de la joven, la cual está afectada emocionalmente por todo lo que pasó. “Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está depresiva y no quiere salir de su habitación”.

El vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales muestra el momento en que una fanática se le acerca al puertorriqueño, quien camina junto a un grupo de personas con un pañuelo blanco en la cabeza, para tomarse una fotografía o vídeo tipo “selfie”. Luego de varios segundos, el cantante le arrebata el celular de las manos a la joven y lo lanza por los aires por encima de unos arbustos. La mujer se queda paralizada y con cara de asombro, mientras ve cómo su teléfono inteligente vuela por los aires.

El testigo de lo sucedido dio su punto de vista de cómo sucedió todo el incidente y entró en detalles que no captaron los vídeos que ya se han hecho públicos. “Esa noche me encontraba cenando en la Marina de Casa de Campo. Bad Bunny estaba en un área privada, como una terraza privada. De hecho, le tenían puertas con cristal y seguridad. Era un grupo de seis o siete personas. Yo estaba a la mesa contigua de la puerta”, explicó el dominicano. “A eso de las 12:30 a 12:45 de la madrugada, ellos deciden salir. Salieron por el lado equivocado, porque la seguridad le pedía una logística para salir por la parte de atrás, en unos carros que ya tiene cuadrado, pero en la euforia, la salidera, las fotos, ellos decidieron salir por la puerta de ‘alante’ y ahí fue cuando se encontraron con todas las fans, que ya sabían que estaba allí. Lo seguí, porque andaba con amigos, y las hijas de los amigos que estaban ahí”.

El hombre indicó que el teléfono nunca cayó al agua y ella pudo recuperarlo. Además de eso, justificó, en cierta medida, el comportamiento del puertorriqueño. “No sabemos a quién culpar, si a la insistencia de los fans, porque él ya venía de cenar. No lo culpo. Si usted hubiera estado ahí, no lo culparía”, mencionó el testigo.

Acción que ya ha pasado en otras ocasiones

Según ha trascendido en las redes sociales a raíz de este incidente, Bad Bunny ha sido tenido situaciones parecidas en las que le ha quitado los celulares de las manos a fanáticas que lo graban o toman fotografías en espacios públicos, como sería el caso de una discoteca o barra. De hecho, en un vídeo grabado también en República Dominicana la noche del incidente, se ve a Benito Martínez arrebatando el celular de un hombre en una discoteca.

En este nuevo clip aparece Benito, nombre real del cantante, intentando abrirse paso entre los asistentes de un conocido club, cuando uno de ellos se da cuenta de su presencia saca su dispositivo para grabarlo, pero con lo que no contaba es que el famoso se diera cuenta y sin decir una sola palabra le quita el teléfono y se lo entrega a alguien más.

Como era de esperarse, los usuarios volvieron a lanzarse en su contra y criticaron tajantemente su manera de reaccionar contra quienes intentan obtener una imagen de él en un lugar público, sobre todo porque en esta ocasión el sujeto ni siquiera se acercó a él.

“Ya hizo plata, ahora se está mostrando tal cual es”, “El vato sabe que es la estrella mas grande del mundo, obviamente la gente lo va qeerer grabar. Réntalo nomás para ti si no quieres que te molesten”, “Pues aquí no estaban invadiendo su espacio personal, ahora cómo lo van a justificar”, “Ahí está su ídolo, sigan apoyándolo”, “¿Qué le pasa?”, “Empezó bravo el 2023, ni cómo defenderlo”, son sólo algunos mensajes que se pueden leer.

De hecho, también salió a la luz un vídeo grabado durante su pasada gira “The World’s Hottest Tour”, la más lucrativa en su carrera hasta el momento, en el que se el momento en que Bad Bunny se apresta a tomar un ‘selfie’ con su teléfono junto con el público de fondo, cuando un móvil lanzado por un fanático hacia la tarima, golpea su pierna. Acto seguido, el cantante toma el teléfono en sus manos y lo lanza en dirección contraria donde había más público.

Ante las críticas, hace unos días el artista puertorriqueño explicó por qué le tomó el celular a la fanática y lo lanzó. “La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, tuiteó.