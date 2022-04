La presentadora Bebe Maldonado acudió anoche a las redes sociales para despedirse de sus excompañeros de trabajo de Salsoul y de la audiencia que la acompañó por los pasados ocho años en el espacio “Jesse y Bebe”, que se transmite de lunes a viernes en horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

“No es fácil para mí, aparte de ser mi trabajo por muchos años, hay muchos sentimientos envueltos, enseñanzas, experiencias, pero, sobre todo, mucho, mucho respeto”, comenzó la también modelo en el video que cuenta con más de 14 mil “me gusta” en Instagram.

Mientras hacía pequeñas pausas para tomar aire, una de las integrantes del “reality show” “Jefas” de Telemundo detalló que el pasado jueves, 14 de abril, fue su último día de trabajo.

“No tuve el temple para despedirme al aire. Muchos saben que yo soy de las que, si cae la primera lágrima, no me puedo contener. Por esa razón me tomé unos días y aquí estoy. Soy guapa, pero al momento de la verdad, flaqueo un poco”, apuntó la mamá de Andrea Mya.

Entre los cientos de mensajes de apoyo se destacan el de la actriz y comediante JoeAlis Filippetti, quien se encargaba de sustituir a Maldonado cuando se ausentaba. Karla Agosto, una de las colaboradoras del espacio radial, también se expresó tras la salida de su excompañera.

“Te amo. Te aplaudo. Te admiro. ¡Voy a ti!”, dijo Filippetti. Agotos, por su parte, escribió: “Ay Jesús, sabes que te deseo todo el éxito del mundo. Voy a ti ‘full’. Me hiciste llorar demasiado”.