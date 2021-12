Ben Affleck, quien hace unos meses retomó su relación con Jennifer López, habló de lo infeliz que se sentía en su matrimonio con la actriz Jennifer Garner –de quien se divorció en 2018 luego de 13 años de casados– y afirmó que los problemas que tuvo con el alcohol se debieron a esa relación.

“Me sentía atrapado. Es parte de la razón por lo que comencé a beber. Yo estaba como: ‘no puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz. ¿Qué hago?’. Y lo que hice fue que me bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá. Resultó no ser la solución”, confesó el actor de 49 años, en el programa de Howard Stern, citado por “La vanguardia”.

Affleck sostuvo que, de haber continuado casado con la madre de sus tres hijos, “probablemente, todavía estaría bebiendo”. “(Pero) hay un punto en el que dices: ‘hasta aquí’. En mi caso, fue por mis hijos. Desde que fui consciente ese día, lo juro, no he querido beber ni una vez más. Hay un final feliz si puedes llegar”, señaló. Affleck y Garner se conocieron en el set de rodaje de la película Pearl Harbor, en 2001. Luego volvieron a coincidir en Daredevil, en 2003.

En ese momento ella aún estaba casada con Scott Foley y él mantenía su primera relación con Jennifer López, que terminaría ese mismo año. En 2004 comenzaron a salir y en 2005 se casaron. Pero el matrimonio no resultó como esperaban. Según Affleck, “nuestro matrimonio no funcionó. Es alguien a quien amas y a quien respetas, pero con quien no debías permanecer unido. Al final de cuentas, lo intentamos. Lo intentamos por nuestros hijos. Ambos pensábamos: Éste no es el modelo de matrimonio que queremos que nuestros hijos vean”.

La pareja se divorció en el 2018. Ese año Affleck fue a rehabilitación por alcoholismo y ahora dice estar rehabilitado.