Boricuas y poderosas: estas siete mujeres fueron reconocidas por la revista People en Español

Luego de ser destacada como una de las Poderosas, la presentadora de televisión de “La mesa caliente” (Telemundo), quien celebra en grande sus 60 años, aseguró que “lo más importante y sagrado en mi vida es mi familia” y su relación consigo misma. “Yo soy importante para mí. Me ha costado mucho tiempo reconocerlo y darme el lugar que tengo que darme”, destacó la también empresaria.

15 de junio del 2023. San Juan, Puerto Rico- Alfombra roja en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot previo al comienzo a los Premios Tu Música Urbano. En la foto Madison Anderson. Foto por Nahira Montcourt/ GFR Media ( Nahira Montcourt, Nahira Montcourt )

“Lo que me hace poderosa es que he aprendido a nutrir cosas que nadie me puede quitar como mi fe, mi carácter, mi mente, mi personalidad, mi belleza interior”, aseguró la modelo y ganadora de “La casa de los famosos 3″.