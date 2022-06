Para la memoria colectiva quedó aquel agosto de 2003 cuando la reina del pop Madonna acaparó las portadas de los medios tras realizar un espectáculo y besar a la cantante Britney Spears, durante una aparición en los escenarios de los MTV Video Music Awards para cantar sus temas más famosos. La cantante Christina Aguilera fue la próxima besada por la intérprete de “Like a Virgin”.

Ese momento fue recreado ayer en la boda de la estrella del pop, de 40 años, y su pareja, Sam Asghari, el cual fue compartido por Madonna, a través de sus redes sociales con un mensaje en el que le expresaba sus mejores deseos por su casamiento: “Britney you look so happy and in love 💕💕💕💖💖 I wish you and Sam all the best 💍! Last night was fun and sweaty!! 💦💦💦. @britneyspears💋💋💋💋💋💋 #royalfamily 👑👑”

En el show del 2003 Madonna apareció con Spears, vestida de novia cantando “Like a Virgin”, a lo que se le unió Aguilera, también vestida para la boda ficticia. Luego, Madonna irrumpió vestida de novio, comenzando a cantar “Hollywood”.

Las tres íconos del pop bailaron al son de la música y luego Madonna besó a Britney Spears, para después besar a Aguilera, momento que no se aprecia por haber enfocado a Justin Timberlake, recién separado de Spears, aparentemente molesto por el acto.

El impacto de dicho beso ha pasado a la historia de los premios musicales.

Spears se casó con su pareja de años, Asghari, en una ceremonia en el Sur de California realizada meses después de que la superestrella pop recuperara su libertad tras la suspensión de la tutela legal que había sobre ella.

La boda ocurrió a nueve meses de que la pareja se comprometiera y a siete meses de que terminara la tutela de Spears. Cuando buscó el final del arreglo legal que controlaba muchos aspectos de su vida, Spears expresó su deseo de casarse con Asghari y tener hijos con él.