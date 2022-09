Para Camille Fabery Diana, segunda finalista en el certamen Miss Universe Puerto Rico 2022, su familia ha sido su apoyo en todo momento, especialmente su mamá y su papá, incluso cuando preferían que no participara en el certamen local para que se enfocara en culminar sus estudios y asegurar un trabajo estable en el futuro.

Gracias a ese apoyo y a comprender su pasión, la joven de 26 años, que representó a Cataño y que llegó segunda finalista en el MUPR, indicó que pudo disfrutar de toda la experiencia del certamen, que asegura no se compara a los anteriores cuando había participado en la categoría “teen”.

“Me sentí demasiado emocionada de llegar al ‘Top 3′ porque realmente conocí a las otras dos chicas en este proceso de transformación y evolución. Sé que cualquiera de nosotras merecía representar a Puerto Rico. Realmente fue bien emotivo el que hayamos sido tres mujeres negras, que hayamos llegado juntas agarradas de mano, que representamos lo que son parte de las raíces puertorriqueñas. Se sintió y se vio, fue un top tres de infarto, como yo le digo a todo el mundo”, contó la joven, a la vez que resaltó que la sesión de fotos en la que se reencontraron luego de la competencia, se dio de manera natural, por la confianza que se tienen una a la otra.

Mientras cursa su tercer año del doctorado de farmacia en Nova Southeastern University, campus de Puerto Rico, Fabery Diana dice estar abierta a las oportunidades que se le presenten, ya sea en el campo del modelaje, o de cualquier otra vertiente que tenga que ver con relacionarse con público.

Camille Fabery, Ashley Ann Cariño y Leonela González: segunda finalista, Miss Universe Puerto Rico y primera finalista, respectivamente del certamen Miss Universe Puerto Rico 2022. (Suministrada)

“Actualmente me encuentro en la universidad, ya tomé mi primer examen, así que continuamos trabajando como quiera con la meta que es poder ser un ejemplo para los estudiantes de farmacia. Quiero ayudarlos a alcanzar su sueño de continuar con el doctorado y además de ser un agente de cambio en la vida de las personas que toman medicamentos, para que estén mejores orientados en sus condiciones de salud y su vida”, señaló.

Asimismo, según explicó, se mantiene trabajando sus redes sociales, pues quiere dejar ver que su desempeño no se trató solo de tres meses de preparación, sino que será continuo y en la mejor disposición de seguir trabajando con los medios de comunicación y eventos de moda.

“Voy a trabajar un poco más la oratoria porque entiendo que es uno de los factores que no está de más continuar trabajándolo, además de seguir en el gimnasio para mantener la figura que tengo en estos momentos, porque, aunque no es lo más importante, realmente refleja el cuidado que yo tengo en estos momentos, que soy estudiante y casi no tengo una vida activa. Pretendo continuar cultivando la inteligencia, leyendo, manteniéndome activa con los periódicos, las revistas y las noticias del país”, añadió.

“Me visualizo en cualquier oportunidad que me permita continuar conectando con las personas y educando, que realmente es lo que a mí me importa: educar y servir a las personas. Así que cualquier oportunidad que venga relacionado a eso, voy a recibirla con los brazos abiertos”, concluyó.

