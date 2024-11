Cardi B defiende derechos de la mujer y le tira con todo a Trump al apoyar a Kamala Harris: “No le daré una segunda oportunidad”

También confesó que previo a la candidatura de la demócrata, no tenía planes de votar en estos comicios.

“Voy a ser sincera, no pensaba votar este año, pero cuando Kamala Harris se unió a la carrera, cambió completamente mi mente. No tenía fe en ningún candidato hasta que ella se unió y dijo las cosas que quería escuchar, que quiero ver en este país. Creo en cada palabra que sale de su boca. Es apasionada, compasiva, muestra empatía y, sobre todo, no está delirando”, afirmó haciendo referencia al candidato republicano.