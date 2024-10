Arrepentido Nicky Jam de haber endosado la candidatura de Donald Trump: “Puerto Rico se respeta”

“Mi gente, normalmente no soy una persona de contestar este tipo de cosas en las cámaras, en mis redes sociales, me refiero. La razón por la cual apoyé a Donald Trump, era porque pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde vivimos muchos latinos, me incluyo, y muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía, y él, siendo negociante, pensé que iba a ser el mejor movimiento. Nunca en mi vida pensé que un mes después, un comediante iba a criticar a mi país y hablar mal de mi país. Renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump y me echo a un lado de cualquier situación política. Puerto Rico se respeta”, expresó la voz de “El Ganador”.