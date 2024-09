Nicky Jam se une a Anuel AA y Justin Quiles al endosar la candidatura de Donald Trump

View this post on Instagram

En su mensaje del 30 de agosto, Quiles indicó que “estoy sumamente honrado de estar aquí con usted, señor presidente. Sobre todo, me gusta porque usted no es una marioneta, amo eso sobre usted. Lo respaldo porque siento que ha sido el presidente más honesto que hemos tenido, porque dice las cosas como son, y no lo que piensa que la gente quiere escuchar. Eso es bien importante. Muchos latinos apoyamos al presidente Trump y también lo amamos. Le agradecemos que compartiera con nosotros, tras bastidores, lo importante que es reconstruir Puerto Rico, y no solo reconstruir a Puerto Rico, sino a hacer a América grande otra vez. ¡Vamos!”, resaltó Quiles.